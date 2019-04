Asus annuncia i nuovi Rog

Antonino Caffo,

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato nuovi prodotti pensati per i videogiocatori, tra cui le cuffie Rog in-ear con cancellazione del rumore attivo, le Rog Throne Qi e Rog Strix Helios premium mid-tower per PC; il tutto alla Rog Convention 2019 a Duisburg, in Germania.

All’appuntamento, Asus ha anche svelato il primo monitor di gioco TUF, VG32VQ, con riduzione del motion blur simultaneo e Adaptive-Sync. Oltre ai nuovi annunci di prodotto, ROG ha anche presentato la sua ultima linea hardware, che include il Rog Mothership (GZ700), Rog Swift PG65UQ, PG35VQ, PG349Q e Rog Strix XG43VQ 4K HDR, Rog Matrix con scheda grafica GeForce 2080Ti, Rog Strix Scope Keyboard, il mouse da gioco Rog Strix Carry, la tastiera Rog PNK LTD, e la sedia Rog Chariot con lo zaino Rog Ranger BP3703. I visitatori di Rog Convention hanno avuto l’opportunità di sperimentare l’avanguardia dei giochi per PC provando alcuni dei titoli più recenti su questo nuovissimo hardware ROG.

Con l’arrivo delle cuffie ROG in-ear e della custodia ROG Strix Helios per i giocatori professionisti e gli appassionati e il monitor TUF Gaming VG32VQ che offre prestazioni, durata e stabilità ai giocatori mainstream, siamo soddisfatti della Rog Convention 2019, che offre un ecosistema di gioco completo con le migliori esperienze utente – ha dichiarato il vicepresidente e direttore generale delle vendite mondiali per il gruppo aziendale Asus Open Platform, Jackie Hsu.

Per la Convention, Rog ha collaborato con quattro importanti case editrici di giochi: Activision, Ubisoft, THQ Nordic e Cloud Imperium Games, per il debutto di numerosi giochi su PC Powered by Asus, con chipset e processori Intel di ultima generazione. Republic of Gamers è un sottomarchio Asus dedicato all’universo del gaming. Fondato nel 2006, offre una linea completa di prodotti noti per prestazioni e qualità, tra cui schede madri, schede grafiche, laptop, desktop, monitor, apparecchiature audio, router e periferiche. L’attrezzatura Rog è stata utilizzata per raggiungere vari record di overclocking e continua ad essere una delle scelte preferite dai giocatori e appassionati di tutto il mondo.