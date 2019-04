Honor 9 Lite in offerta da Unieuro e Mediaworld

Luca Colantuoni,

Nel catalogo del produttore cinese è presente il nuovo Honor 10 Lite, ma il suo predecessore è ancora un valido smartphone, in quanto possiede una caratteristica poco diffusa tra i dispositivi di fascia media, ovvero la doppia fotocamera frontale. Honor 9 Lite può essere acquistato ad un prezzo scontato grazie alle promozioni di Unieuro e Mediaworld.

Honor 9 Lite possiede una cover in vetro con effetto specchiato (colori Sapphire Blue e Glacier Gray) ottenuto attraverso un rivestimento a 12 strati. Lo schermo FullView da 5,65 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi un rapporto di aspetto 18:9. Le cornici superiore e inferiore sono abbastanza evidenti, ma verranno probabilmente apprezzate dagli utenti che odiano il notch. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 659, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Galleria di immagini: Honor 9 Lite, immagini dello smartphone

Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel. Stessi sensori anche per le due fotocamere frontali. In entrambi i casi è possibile rilevare la profondità per l’effetto bokeh. La dual camera frontale riconosce il genere del soggetto inquadrato e applica i parametri corretti in modalità ritratto. Per attivare il conto alla rovescia degli autoscatti è sufficiente muovere la mano davanti all’obiettivo.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. L’aggiornamento ad Android 9 Pie è previsto per le prossime settimane.

I prezzi ufficiali sono 189,90 euro (3GB+32GB) e 229,90 euro (4GB+64GB). Fino al 18 aprile è possibile acquistare la prima versione da Unieuro a 159,90 euro, mentre la seconda versione sarà disponibile da Mediaworld a 179,90 euro fino al 30 aprile.