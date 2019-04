Centrica sceglie i tablet FZ-G1 di Panasonic

Antonino Caffo,

Centrica, azienda britannica leader nel settore dell’energia e dei servizi, si è dotata di 7.500 tablet rugged FZ-G1 Panasonic. Il motivo? Consentire al team di ingegneri di migliorare i metodi di lavoro e il servizio ai clienti.

In realtà, l’uso di dispositivi di Panasonic non è una novità per Centrica. Negli ultimi otto anni gli ingegneri hanno utilizzato i notebook rugged Toughbook CF-19 come principale macchina per la programmazione dei lavori, la manutenzione, la visualizzazione di diagrammi e le comunicazioni durante le operazioni di assistenza e di riparazione presso abitazioni e aziende dei clienti. Tuttavia, la volontà di Centrica era quella di passare a una soluzione basata su tablet, così da disporre di applicazioni più intuitive per i metodi di lavoro e maggiore flessibilità. Ed ecco che i device sono stati implementati prima del periodo di maggior impegno lavorativo dei tecnici British Gas, che lo scorso inverno hanno riparato più di 1,2 milioni di caldaie.

La tecnologia è ai primi posti nella strategia che adottiamo per migliorare il servizio fornito ai nostri clienti e nel modo in cui i nostri ingegneri svolgono il proprio lavoro – ha affermato Matthew Bateman, Managing Director for Field Operations di British Gas, a proposito dei nuovi dispositivi. L’utilizzo di tablet ci offre maggiori possibilità in termini di funzionalità applicativa e introdurrà metodi di lavoro diversi e più rapidi, nonché una migliore comunicazione per i nostri ingegneri, che andrà a vantaggio dei nostri clienti.

Il tablet Panasonic FZ-G1 integra telecamere anteriori e posteriori di alta qualità con antenne WWAN ottimizzate.

In qualità di fornitore leader europeo di dispositivi mobili rugged, Panasonic ha un rapporto con Centrica che dura da più di 25 anni, costruito combinando dispositivi di alta qualità con livelli di servizio senza precedenti e una costante attenzione alle future esigenze dei lavoratori mobili – ha commentato Kevin Tristram, UK General Manager di Panasonic Toughbook – Siamo impazienti di poter soddisfare le esigenze di Centrica e dei suoi clienti in fatto di mobile computing grazie a questa nuova generazione di tablet rugged.