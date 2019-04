Digital Learning Tour, termina la seconda tappa

Si è appena conclusa la seconda tappa del Digital Learning Tour 2019, un percorso formativo itinerante dedicato alle principali aziende e organizzazioni italiane. Grande protagonista della giornata Tom Kuhlmann, massimo esperto mondiale in tema di Digital Learning, giunto dagli Stati Uniti ed intervenuto per la prima volta dal vivo in Italia.

Seguito da una community di oltre 620 mila persone, Kuhlmann ha illustrato come interattività, meccanismi sociali e qualità delle performance siano gli ingredienti più attuali e sperimentati per raggiungere risultati tangibili, scalabili e misurabili. Il tour è organizzato da Mosaicoelearning, tra le realtà più affermate nel nostro paese in tema di produzione di contenuti formativi digitali, concentrata sui filoni sempre attuali di approccio smart alla trasformazione digitale.

Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales in Randstad HR Solutions, presso i cui uffici si è svolta la seconda tappa, ha sottolineato l’importanza della giornata:

Una delle sfide che dovranno fronteggiare le imprese nei prossimi anni sarà gestire l’emergenza talento ed essere maggiormente competitive per attrarre e trattenere le migliori competenze presenti sul mercato. Da questo nasce la partnership con Mosaicoelearning, una realtà con la quale collaboriamo per la realizzazione dei nostri corsi e-learning, e con la quale partecipiamo all’importante momento di formazione del Digital Learning Tour. La scelta di ospitare presso la nostra sede un momento formativo per addetti ai lavori con la presenza di Tom Kuhlmann, uno dei massimi esperti al Mondo di soluzioni formative digitali, conferma il nostro orientamento all’innovazione anche in questo ambito. Crediamo fortemente che le possibilità offerte dai canali digitali siano uno degli strumenti principali di employer branding per le aziende. Agendo in questa direzione è possibile allineare la propria talent strategy con i propri obiettivi di business e avere a disposizione le competenze giuste al momento giusto.

Così Maurilia Battaglia, CEO di Mosaicoelearning: La giornata di oggi ha segnato una tappa importante per la formazione online in Italia. Abbiamo registrato una presenza forte e partecipata parte delle più grandi aziende italiane, cui hanno fatto eco anche singoli professionisti. Tom Kuhlmann è un punto di riferimento assoluto per chi lavora nel nostro settore e nessuno ha voluto farsi sfuggire questa occasione. Dato il successo, stiamo già lavorando per farlo tornare in Italia nel 2020.