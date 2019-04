Le Village by CA Milano sceglie SCLAK

Filippo Vendrame,

Le Village by CA Milano, l’hub dell’innovazione di Crédit Agricole, ha scelto SCLAK per la digitalizzazione di tutti gli accessi della propria sede in Corso di Porta Romana 61. SCLAK è un’azienda innovativa operante nel settore dell’Internet of Things. Grazie alla tecnologia proprietaria della realtà italiana, chiavi fisiche e badge saranno sostituite, in totale sicurezza, da un sistema di chiavi digitali gestibili in modo estremamente flessibile, sicuro e semplice attraverso lo smartphone e un portale web-based.

Le Village by CA Milano ha l’obiettivo di selezionare, sostenere e promuovere startup che operano principalmente ma non esclusivamente, in sette diversi ambiti definiti le “7F”: 3 legate alle eccellenze italiane del territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo CA (Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e, ultimo, il settore farmaceutico. L’offerta di SCLAK va incontro alle esigenze de Le Village, incrementando in questo caso sia la sicurezza della struttura che il livello di servizio offerto: sarà infatti possibile generare chiavi digitali, e gestirle tramite un unico sistema di controllo degli accessi.

L’innovativo sistema offerto da SCLAK consente di integrare qualsiasi tipo di apertura e serratura elettrificata, attraverso un dispositivo elettronico, un’applicazione mobile e una piattaforma digitale, da cui è possibile gestire e controllare gli accessi. Le chiavi digitali SCLAK, generabili tramite l’applicazione smartphone, possono essere inviate via e-mail o sms, sono personalizzabili e attivabili anche per periodi di tempo limitati (giorni e orari prestabiliti), possono essere revocate o sospese da remoto, con notifiche degli ingressi per tenere traccia dell’utilizzo.

Andrea Mastalli, co-founder e CEO di SCLAK:

Sclak va incontro alle esigenze dell’era contemporanea e del cambiamento delle abitudini di consumo che vedono nella sharing economy importanti opportunità di crescita e sviluppo. Gli spazi di coworking sono ormai realtà di riferimento nel mondo del lavoro e soluzioni come la nostra ne semplificano la gestione, aumentandone l’efficienza in maniera esponenziale. Ci proponiamo come punto di riferimento per strutture altamente ricettive e siamo orgogliosi che una realtà così innovativa come Le Village di Milano abbia scelto le nostre soluzioni, auspichiamo di generare per l’hub un reale valore aggiunto.