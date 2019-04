Samsung Galaxy Fold, hands-on delle star

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Fold arriverà in Italia il prossimo 3 maggio. Samsung ha ovviamente avviato un’imponente campagna di marketing per pubblicizzare il suo smartphone pieghevole. Per l’occasione sono stati consegnati diversi Galaxy Fold a note star internazionali che hanno effettuato il primo hands-on.

Nel video si può vedere lo stupore di popolari celebrity, tra cui l’attrice Millie Bobby Brown (la famosa Undici di Stranger Things) e il calciatore Mario Götze. Vengono inoltre mostrati il passaggio dallo schermo flessibile interno da 7,3 pollici a quello esterno standard da 4,6 pollici e la funzionalità Multi-Active Window che permette di avere tre app aperte in contemporanea. Si tratta chiaramente di un video promozionale, ma la reazione delle star sarà probabilmente identica a quella dei comuni utenti. Peccato che il prezzo non sia alla portata di tutti: 2.000 euro.

Samsung ha pubblicato anche un’infografica con tutte le caratteristiche dello smartphone. Il Galaxy Fold integra un processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Sono presenti sei fotocamere: una cover camera da 10 megapixel, tre posteriori da 16, 12 e 12 megapixel, due interne da 10 e 8 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre i moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE (nano SIM + eSIM), il lettore di impronte digitali capacitivo (sul lato), la porta USB Type-C e la batteria da 4.380 mAh che supporta la ricarica rapida e wireless.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Lo smartphone sarà disponibile negli Stati Uniti dal 26 aprile. Finora sono stati ordinati oltre 10.000 Galaxy Fold, un dato molto positivo nonostante il prezzo elevato. In base alle informazioni ricevute da Bloomberg, Samsung avrebbe già pianificato lo sviluppo di altri due smartphone pieghevoli con differente design.