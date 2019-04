Smartphone in offerta: le migliori di Vodafone

Filippo Vendrame,

Vodafone è un operatore molto dinamico che propone ai suoi clienti diverse soluzioni tariffarie di rete mobile. Accanto a queste, Vodafone propone anche una serie di smartphone che i clienti possono acquistare a prezzo pieno oppure attraverso diverse offerte dedicate che consentono il pagamento rateale. L’obiettivo dell’operatore è consentire ai suoi clienti di poter acquistare il meglio che c’è sul mercato senza dover immediatamente dare fondo alla propria carta di credito.

Vodafone offre, all’interno dei suoi listini, moltissimi smartphone, per tutti i gusti e per tutte le tasche, non solo Android ma anche iOS visto che è partner ufficiale Apple. Proprio le offerte sono molto allettanti e solitamente prevedono l’attivazione di un profilo tariffario all inclusive cioè con traffico voce e dati in abbinamento al pagamento rateale in 24 o 30 mesi del device scelto. In alcuni casi è previsto anche un anticipo variabile a seconda del valore dello smartphone. In un’epoca in cui i device mobile costano molto, queste offerte possono risultare molto interessanti.

Vodafone, i migliori smartphone in offerta

Apple iPhone XS Max (↑)

Vodafone propone l’iPhone XS Max sia in abbinamento ai piani tariffari RED che alle normali ricaricabili. Sarà poi il cliente a scegliere l’opzione più interessante per le proprie necessità. Lo smartphone è senza ombra di dubbio uno dei migliori del mercato odierno. La qualità di Apple è ben nota e non richiede ulteriori evidenziazioni. La scheda tecnica è sicuramente notevole. Su tutto spicca il generoso display OLED da 6,5 pollici Super Retina, una vera gioia per gli occhi soprattutto durante sessioni di gaming, riproduzioni di filmati e lettura di lunghi documenti.

Nessun problema anche sul fronte delle prestazioni grazie alla presenza del processore Apple A12 Bionic in grado di gestire senza problemi anche le operazioni più pesanti. Apple iPhone XS Max è anche un eccellente smartphone per scattare foto grazie soprattutto alla presenza della doppia fotocamera posteriore. Particolarità, non c’è il sensore per le impronte ma il ben noto Face ID, un sofisticato sistema di riconoscimento facciale.

Pro : qualità display, livello costruttivo, semplicità del sistema operativo

: qualità display, livello costruttivo, semplicità del sistema operativo Contro: prezzi, limitazioni di iOS

Disponibile con tagli di memoria da 64, 256 e 512 GB. Prezzi a partire da 1.289 euro. (Trova le migliori offerte su Amazon)

Samsung Galaxy S10+ (↑)

Vodafone offre in offerta ed in abbinamento ai suoi piani RED anche il Samsung Galaxy S10+, il top di gamma 2019 della casa coreana. Uno smartphone davvero molto performante in grado di offrire un’esperienza d’uso di altissimo livello. Spicca immediatamente il brillante display Super AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3040×1440 pixel). Per lavorare, giocare e vedere il film, trattasi di uno schermo davvero perfetto.

Nessun problema nemmeno per le prestazioni. Questo smartphone è dotato, infatti, del processore Exynos 9820 con ben 8 GB di memoria RAM. Tanta cura anche nel comparto fotografico. Posteriormente spicca una tripla fotocamera posteriore con stabilizzazione ottica delle immagini. Frontalmente, invece è presente una doppia fotocamera.

Gli altoparlanti stereo sono stati progettati da AKG e supportano l’audio Dolby Atmos.

Pro : schermo, foto, qualità costruttiva, libertà di Android

: schermo, foto, qualità costruttiva, libertà di Android Contro: svalutazione dei terminali Android

Il Samsung Galaxy S10+ è disponibile nei tagli di memoria da 128 e 512 GB. Prezzi a partire da 1.029 euro. (Scopri i migliori sconti su Amazon)

Samsung Galaxy Note 9 (↑)

Il “re” dei phablet è proposto dall’operatore sempre in forma rateale attraverso i piani RED e le offerte ricaricabili. Il Samsung Galaxy Note 9 è sicuramente il phablet per eccellenza, un prodotto pensato per i professionisti che hanno bisogno anche di poter interagire sullo schermo in maniera differente. Il dispositivo, infatti, dispone di un piccolo pennino S-Pen attraverso il quale si può scrivere o disegnare sullo schermo.

Ovviamente massime prestazioni grazie al processore Exynos 9810 abbinato a 6 GB di memoria RAM. Il display Super AMOLED presenta una diagonale da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel). Molto interessante anche il comparto fotografico con una performante doppia fotocamera posteriore.

Pro : pennino, prestazioni, funzionalità avanzate, libertà di Android

: pennino, prestazioni, funzionalità avanzate, libertà di Android Contro: svalutazione dei terminali Android

Tagli di memoria di 128 e 512 GB. Prezzo a partire da 1.029 euro. (Trova i migliori prezzi su Amazon)

Come scegliere (↑)

Quando si deve scegliere un nuovo smartphone è importante capire innanzitutto il proprio budget e soprattutto il fine per cui sarà utilizzato il dispositivo. Il Samsung Galaxy Note 9, per esempio, è un prodotto adatto alla produttività e sarebbe sprecato solo per navigare su Internet o per vedere qualche film su YouTube. Inoltre, è importante ricordare che iOS è un po’ più semplice da utilizzare di Android ma presenta alcune limitazioni dovute alla sua “chiusura”.

Sul fronte delle prestazioni pure, invece, quando si punta su di un top di gamma è difficile sbagliare.

La scelta della redazione (↑)

Scegliere un prodotto quando si parla del meglio del mercato è sempre molto difficile. L’iPhone XS Max e il Samsung Galaxy S10+ sono molto simili in termini di qualità e prestazioni e si rivolgono ad un target simile di utenti. Ma dovendo fare proprio una scelta, il Samsung Galaxy Note 9 è sicuramente un terminale molto più particolare in grado di dare quel qualcosa in più grazie alla presenza del pennino che rende più ricca l’esperienza d’uso.