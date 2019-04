I prezzi delle TV LG per il 2019

Antonino Caffo,

LG Electronics ha annuncia i prezzi per il mercato italiano della collezione TV 2019, che è un mix ben riuscito di innovazione, design e qualità audio/video. La collezione si compone di una duplice offerta, pensata per soddisfare le esigenze di vari consumatori: LG OLED TV AI ThinQ e LG NanoCell TV AI ThinQ.

Il filo che lega la gamma OLED e NanoCell è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, che interviene sul miglioramento della qualità di immagine (AI Picture e AI Brightness), del suono (AI Sound) e sulla user experience (AI UX). Tutti gli LG OLED TV 2019 e gli LG NanoCell TV 2019 sono dotati dei nuovi processori Alpha di seconda generazione, supporto a Dolby Vision e porte HDMI 2.1 per la visualizzazione di contenuti 4K nativi a una velocità di 120 fotogrammi al secondo. Inoltre, integrano la compatibilità con piattaforme di terze parti come Assistente Google, Amazon Alexa e Apple Airplay 2 e Apple HomeKit, garantendo in questo modo la massima connettività con i dispositivi più diffusi, anche in Italia. Ecco, nel dettaglio, i prezzi.

LG OLED TV W9 77’’ (OLED77W9PLA.AEU) 12.999 euro

LG OLED TV C9 77” (OLED77C9PLA.AEU) 7.999 euro

LG OLED TV W9 65” (OLED65W9PLA.AEU) 6.999 euro

LG OLED TV E9 65” (OLED65E9PLA.AEU) 3.999 euro

LG OLED TV C9 65” (OLED65C9PLA.AEU) 3.499 euro

LG OLED TV B9 65” (OLED65B9PLA.AEU) 3.399 euro

LG OLED TV E9 55” (OLED55E9PLA.AEU) 2.999 euro

LG OLED TV C9 55” (OLED55C9PLA.AEU) 2.499 euro

LG OLED TV B9 55” (OLED55B9PLA.AEU) 2.399 euro

LG NanoCell TV SM9000 86” (86SM9000PLA.AEU) 4.499 euro

LG NanoCell TV SM9000 75” (75SM9000PLA.AEU) 3.499 euro

LG NanoCell TV SM8610 75” (75SM8610PLA.AEU) 2.999 euro

LG NanoCell TV SM9800 65” (65SM9800PLA.AEU) 2.999 euro

LG NanoCell TV SM9010 65” (65SM9010PLA.AEU) 2.299 euro

LG NanoCell TV SM8600 65” (65SM8600PLA.AEU) 1.999 euro

LG NanoCell TV SM8200 65” (65SM8200PLA.AEU) 1.499 euro

LG NanoCell TV SM9800 86” (55SM9800PLA.AEU) 2.399 euro

LG NanoCell TV SM9010 55” (55SM9010PLA.AEU) 1.699 euro

LG NanoCell TV SM8600 55” (55SM8600PLA.AEU) 1.399 euro

LG NanoCell TV SM8200 55” (55SM8200PLA.AEU) 1.199 euro

LG NanoCell TV SM9000 49” (49SM9000PLA.AEU) 1.299 euro

LG NanoCell TV SM8600 49” (49SM8600PLA.AEU) 1.199 euro

LG NanoCell TV SM8200 49” (49SM8200PLA.AEU) 899 euro