Mobilità del futuro, Avis App per l’autonoleggio

Candido Romano,

Grandi novità da parte di Avis Budget Group Italia, che a Milano ha presentato il rilascio di una lunga serie di innovazioni per la mobilità del futuro. Tra queste c’è il lancio dell’Avis App e di un sistema di “intermobilità” sostenibile per la città di Milano, grazie all’introduzione di flotte di veicoli ibridi ed elettrici. Gianluca Testa, Managing Director Italia, Spagna e Portogallo di Avis Budget Group, ha annunciato inoltre durante l’incontro con la stampa anche l’apertura del nuovo Flagship Store presso la stazione Centrale di Milano, che sarà un punto strategico per la mobilità tra il centro e gli aeroporti della città.

Nel Flagship Store ci sono postazioni di prenotazione, area dedicata alla promozione dell’ecosistema di prodotti e servizi dedicati alla mobilità e due tablet con cui i clienti possono scoprire le soluzioni di mobilità firmate Avis, simulare preventivi o iscriversi ai programmi loyalty come Avis Preferred.

Dopo 40 anni di esperienza in Italia, Avis Budget Group ha avviato quindi l’implementazione del piano strategico per le città, che prevede lo sviluppo di un ecosistema altamente tecnologico e connesso, a misura di cittadino e a basso impatto ambientale, funzionale alle esigenze degli enti locali di gestione del traffico e incremento della sostenibilità ambientale.

Il piano ha l’obiettivo di supportare le città, reinventando totalmente il servizio per il cliente, per rendere l’esperienza di noleggio più vicina alle esigenze odierne della mobilità, attraverso App e auto totalmente connesse. Porta quindi avanti un processo di digitalizzazione, con nuove soluzioni per clienti e partner, oltre a quelle per una mobilità connessa e integrata, sviluppando nuove linee di business per la gestione delle flotte: Fleet Management as a Service e Mobility as a Service.

Avis App in Italia consentirà quindi ai viaggiatori di noleggiare un’auto in modo più semplice, con un tocco sullo schermo del proprio dispositivo mobile. I clienti Avis avranno quindi il pieno controllo della loro esperienza di noleggio, dall’inizio alla fine del processo, saltando completamente le classiche procedure ed entrando nella propria vettura a noleggio in pochi minuti. I membri del programma gratuito Avis Preferred potranno cambiare o ottenere l’upgrade del loro veicolo mentre si avvicinano alla stazione di noleggio e scegliere esattamente il modello che desiderano.

I piani sono quindi quello di rendere molto più facile noleggiare un’auto, senza perdere tempo e contado su una flotta di 20mila vetture, oltre al nuovo piano per aumentare le auto ibride, che attualmente sono circa 1000.