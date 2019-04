Smartphone a rate, ecco quanto si risparmia

Filippo Vendrame,

Tutti gli operatori di telefonia offrono smartphone a rate all’interno dei loro piani tariffari. L’Osservatorio SosTariffe.it ha voluto capire quale sia l’effettivo risparmio nel scegliere questa particolare offerta di acquisto. La sintesi dello studio dell’Osservatorio è che comprare gli smartphone del momento a rate in abbinamento a un’offerta dei principali provider di telefonia mobile, consente un notevole risparmio, con un taglio di costi sino al 30%.

Più nel dettaglio, l’Osservatorio ha effettuato un’indagine prendendo come campione gli smartphone iPhone XR, Samsung Galaxy S10 e Huawei P30. Nello studio è stato effettuato un raffronto tra i prezzi dei tre modelli “stand-alone”, cioè comprati da soli, e il costo finale per l’acquisto in abbinamento con alcune offerte mobili di TIM, H3G, Vodafone e Wind. Risultato: nella migliore ipotesi si possono mettere da parte fino a 245 euro (-30,69%). Per quanto riguarda lo smartphone di casa Apple, il suo costo di listino è di 899,99 euro. Procurarselo con le offerte dei principali provider, invece, costa in media 839,52 euro. La formula di acquisto abbinato a rate consente cioè di mettere da parte circa 60 euro (con un risparmio pari al – 6,72%).

Il Galaxy S10 ha un costo medio, invece, di 929,99 euro. Una bella cifra se paragonata al prezzo medio che spende chi approfitta di un’offerta per l’acquisto rateale, pari a 717,02 euro. Confrontando online le migliori tariffe per lo smartphone Samsung messe in campo dai quattro principali operatori italiani di telefonia mobile, e scegliendo di approfittare di un pacchetto a rate con telefono incorporato, è possibile risparmiare cioè circa 213 euro (che corrispondono a un risparmio medio del -22,90%).

Il Huawei P30, invece, costa 799,99 euro. Ma il costo cala addirittura di 245 euro, se si approfitta di un’offerta rateale. In questo caso la cifra media richiesta per entrare in possesso dello stesso device è di 554,52 euro (pari a un risparmio stimato del -30,69%).