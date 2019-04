TIM, tante promozioni per Pasqua

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di lanciare tante promozioni per festeggiare la Pasqua. Per l’occasione, l’operatore ha anche aperto una vetrina speciale all’interno del suo sito ufficiale. Innanzitutto, TIM ha deciso di offrire la possibilità di acquistare in 30 comode rate mensili alcuni degli smartphone più gettonati del momento come il Samsung Galaxy A50, l’Apple iPhone 6S, il Huawei Mate 20 Lite, il Samsung Galaxy S10 e l’Honor View 10 Lite. Offerta disponibile solo nei negozi.

Per i suoi clienti più giovani, TIM offre Junior Pack Senza Limiti con 5 GB al mese al posto di 3 GB al costo di 59 euro all’anno. Piano tariffario che include anche chiamate illimitate verso un numero TIM, 100 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS, TIM Protect, TIM I love games e traffico illimitato verso le app di chat. Offerta sempre attivabile solo nei negozi. Per Pasqua, TIM ha deciso anche di offrire 4 voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 in oltre 900 sale in tutta Italia fino al 31 maggio 2019. Promozione riscattabile online.

Per gli iscritti al programma fedeltà TIM Party, l’operatore regalerà chiamate illimitate per 30 giorni. Solo i più rapidi potranno riscattare questa offerta online. Il bonus sarà disponibile solo per i primi 20 mila clienti che lo richiederanno.

TIM propone anche ulteriori due promozioni. La prima riguarda TIM Young Senza Limiti Top Edition e la seconda TIM 60+ Senza Limiti. Tutti i clienti che attiveranno questi piani tariffari online con domiciliazione entro il 22 aprile riceveranno in regalo il primo mese di canone.

Infine, per Pasqua, TIM ha deciso di proporre in sconto tanti prodotti venduti all’interno del suo eShop. Prodotti come telefoni, router, kit per la sicurezza di casa e tanto altro ancora.

Una Pasqua decisamente ricca grazie a queste offerte dell’operatore. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito di TIM.