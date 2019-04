Volantino Unieuro, si vola gratis in Europa

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 2 maggio. Un volantino che si mette in luce per una promozione davvero molto particolare. Ogni 300 euro di spesa, la catena di elettronica regalerà al cliente un biglietto di andata e ritorno in Europa. Una promozione offerta in collaborazione con Volagratis.com. Maggiori informazioni nei punti vendita Unieuro. Volantino, comunque, anche ricco di proposte su prodotti come smartphone, computer, televisori e tanto altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, spicca il Huawei P20 Pro proposto a 479,90 euro. In alternativa, Unieuro propone il Samsung Galaxy S9+ a 659 euro, il Huawei Mate 10 Lite a 199,90 euro, l’Honor View 10 Lite a 249 euro e l’iPhone XR a partire da 829 euro. Tra i tablet pc spicca l’iPad 2018 a 319 euro nella versione solo WiFi da 32 GB. Tantissime le proposte per chi cerca un nuovo computer dotato del sistema operativo Windows 10. Il Surface Go con 4 GB di RAM e 64 GB di storage è proposto a 399,99 euro (Type Cover da comprare a parte). In alternativa, l’Acer Aspire 3 con AMD Ryzen 5 è proposto a 449,99 euro.

Gli amanti del gaming potranno rivolgere la loro attenzione verso la console PS4 500 GB con il gioco Minecraft venduta al prezzo di 279,99 euro. Da Unieuro tantissime proposte per chi ha l’intenzione di trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica acquistando un televisore di ultima generazione. Per esempio, il modello Samsung TV QLED Smart Ultra HD 4K QE55Q6FN è proposto a 799 euro.

Volantino che continua con diversi altri prodotti come gli smart speaker di Google, Hoverboard per una mobilità urbana più semplice, macchine fotografiche e robot per le pulizie domestiche. Non mancano, infine, indossabili ed accessori per il mondo dell’informatica.