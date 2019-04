MG Hector più smart grazie a Nuance

Filippo Vendrame,

Nuance e MG Motor hanno annunciato di aver collaborato per portare l’automotive assistant di Nuance nelle vetture MG in tutto il mondo, a cominciare da MG Hector, la prima auto abilitata per l’Internet in India. Hector sarà dotata della nuova piattaforma di mobilità connessa iSMART Next Gen di MG Motor, che sfrutta la tecnologia di Nuance per consentire ai conducenti di controllare e interagire con l’intero sistema in auto usando solo la loro voce.

Si attiva con “Hello MG” piuttosto che con la pressione di un pulsante, la funzione Voice Assist di MG Hector è stata appositamente progettata da Nuance per il mercato indiano per riconoscere le frasi con gli accenti della lingua locale. Sfruttando l’intelligenza artificiale conversazionale e l’apprendimento automatico di Nuance, iSMART Next Gen nella MG Hector capisce e impara continuamente le esigenze e le preferenze dei conducenti e dei passeggeri nel tempo per fornire un’esperienza connessa e sempre più personalizzata. L’assistente è profondamente integrato con l’auto stessa e consente più di 100 comandi vocali, tra cui l’apertura e la chiusura delle finestre, il controllo dell’aria condizionata, la navigazione, e tanto altro. La comprensione e la generazione del linguaggio naturale consentono ai conducenti di interagire con MG Hector naturalmente, proprio come si farebbe con un’altra persona, per porre domande e comandi, mentre il miglioramento del segnale rimuove il rumore dall’ingresso del microfono per identificare chi è in macchina e chi sta parlando e fornire contenuti personalizzati e risultati alle query.

Oltre alle funzionalità attivate dalla voce, chi è alle guida beneficerà anche dell’approccio ibrido di Nuance, che combina contenuti e servizi integrati e basati sul cloud per offrire un’esperienza veloce e senza interruzioni, anche in aree di scarsa connettività. Inoltre, iSMART Next Gen offre una connettività perfetta con aggiornamenti software in tempo reale su tutte le vetture MG. Ciò significa che la funzione di assistenza vocale può essere continuamente aggiornata con nuove parole o frasi.