Windows 10, Microsoft Paint non sparirà

Filippo Vendrame,

Microsoft Paint non sparirà da Windows 10, nemmeno con l’arrivo di Windows 10 May 2019 Update. Uno dei più iconici applicativi di Windows continua a resistere, nonostante rimanga sostanzialmente inalterato da diversi anni, da quando il sistema operativo della casa di Redmond era profondamente differente. In origine, il gigante del software aveva pianificato di rimuoverlo ma sembra che abbia alla fine cambiato idea.

La conferma arriva da Brandon LeBlanc, senior program manager di Windows, che ha comunicato attraverso Twitter che per il momento l’applicativo rimarrà incluso all’interno di Windows 10. Non è chiaro il perché Microsoft abbia cambiato idea ed abbia deciso di “salvare” ancora per un po’ Paint ma per i nostalgici trattasi sicuramente di una buona notizia. I piani della società prevedevano l’inclusione delle funzionalità di Microsoft Paint all’interno dell’app Paint 3D per poi rimuovere Paint dal sistema operativo rendendo il programma scaricabile come opzione dal Microsoft Store.

A questo punto non è nemmeno detto che la società voglia ancora concentrarsi su Paint 3D. Forse Microsoft sta pianificando qualcosa di diverso per il futuro. Trattasi comunque solamente di supposizioni. L’unico dato certo è che Microsoft Paint sarà ancora incluso all’interno di Windows 10 anche nella prossima major release che la società sta terminando di sviluppare.

Windows 10 May 2019 Update, infatti, è nelle mani degli Insider per le ultime verifiche. Una volta pronto sarà distribuito a tutti attraverso Windows Update. Non è stata comunicata una data ufficiale, se non che l’aggiornamento arriverà verso la fine del mese di maggio.

Nel frattempo, la casa di Redmond ha anche aggiornato la pagina del supporto di Windows 10 includendo i requisiti minimi del nuovo aggiornamento funzionale del sistema operativo.