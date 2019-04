TV OLED Sony 2019: prezzi italiani e uscita di AG8

Candido Romano,

Sony ha annunciato i prezzi italiani e l’uscita delle nuove TV OLED 4K HDR, caratterizzate come sempre da neri profondi, colori intensi e ampio angolo di visione.

Il modello Sony AG8 uscirà in due tagli, da 55 pollici (KD-55AG8) a un prezzo di 2499 euro e il 65 pollici (KD-65AG8) a 3499 euro, nei negozi a partire dal mese di maggio. Utilizza un pannello OLED con 8 milioni di pixel auto-illuminanti ed è dotato del processore 4K HDR X1 Extreme, che incorpora tre tecnologie avanzate. Si tratta della rimasterizzazione HDR “object-based”, del Super Bit Mapping e dell’elaborazione del segnale tramite doppio database: queste lavorano all’unisono per creare immagini più realistiche, da qualsiasi tipo di fonte. AG8 è dotato anche di tecnologia Dolby Vision.

A differenza del modello precedente, l’AF8, c’è la compatibilità con Air Play 2 e HomeKit di Apple. Torna anche l’apprezzato sistema Acoustic Surface Audio di Sony, che permette l’emanazione del suono direttamente dallo schermo. Per ottimizzare ulteriormente la versatilità del televisore, il supporto dell’AG8 può essere ruotato di 180 gradi e sollevato per fare spazio a una soundbar aggiuntiva. Il sistema operativo è Android TV, che supporta una vasta serie di applicazioni su Google Play come YouTube, Netflix, Prime Video e molte altri, oltre ad essere dotato dell’Assistente di Google integrato. Basta parlare al televisore usando l’Assistente di Google per pianificare la giornata, scoprire contenuti o riprodurre film e programmi TV, rapidamente e senza muovere un dito.

Bisognerà aspettare invece per il modello superiore: non c’è ancora un prezzo definitivo di Sony AG9, ma considerando che il prezzo di AG8 è sostanzialmente uguale a quello del predecessore, anche il fratello maggiore dovrebbe mantenere i prezzi dello scorso anno.