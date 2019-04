Unieuro sconta l’IVA su tantissimi prodotti

Filippo Vendrame,

Unieuro rilancia una delle sue promozioni più interessanti che permetterà ai suoi clienti di acquistare prodotti con un risparmio molto importante. Trattasi della ghiotta promozione “Sconto IVA“. Sino a domenica 28 aprile, la catena di elettronica sconterà l’IVA su tutti i prodotti il cui costo supera i 299 euro. In realtà lo sconto non sarà valido proprio su tutti i prodotti sopra i 299 euro.

Come riporta il regolamento della promozione, l’offerta “Sconto IVA” non sarà valida per i prodotti inclusi nel volantino. Inoltre, niente sconto per gli iPhone, per i droni DJI, per le console e per i prodotti iRobot, Dyson, Ignis e per quelli a marchio 3 Italia. Distinguo importanti che bisogna tenere bene a mente prima di scegliere gli oggetti da acquistare. In ogni caso la promozione rimane comunque molto interessante perché consente di ottenere risparmi importanti. Si mette in evidenza anche un altro particolare. Come evidenzia Unieuro, lo scorporo dell’IVA del 22% non significa che lo sconto applicato sarà del 22%. In realtà, lo sconto effettivo sarà del 18,04%.

La promozione sarà valida sia online che nei negozi Unieuro aderenti. Per chi acquisterà online, lo sconto sarà applicato all’inserimento del prodotto all’interno del carrello della spesa.

Si potranno acquistare in sconto solamente i prodotti disponibili. Niente da fare, quindi, in caso di esaurimento scorte. Per chi deve cambiare computer, oppure deve acquistare un elettrodomestico nuovo o magari scegliere un nuovo televisore di casa, la promozione “Sconto IVA” può risultare decisamente interessante.

Come detto, l’unica cosa da tenere bene a mente sono i prodotti che non rientrano in questa promozione esplicitati dal regolamento dell’iniziativa.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale della catena di elettronica in cui sono esplicitate anche le diverse modalità di spedizione e ritiro.