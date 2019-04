Nubia Red Magic 3, registrazione video 8K

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il successore del Nubia Red Magic Mars, dal quale eredita diverse funzionalità. Il Nubia Red Magic 3 è ovviamente un potente gaming phone con schermo AMOLED, ma sono stati introdotti miglioramenti per il comparto fotografico e soprattutto un nuovo sistema di raffreddamento.

Esteticamente non ci sono differenze visibili rispetto al vecchio modello. Tutte le novità sono nascoste sotto il telaio. Il Red Magic 3 possiede uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), refresh rate di 90 Hz e tecnologia HDR. Lo smartphone viene offerto in quattro configurazioni con 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. Per smaltire il calore generato dal processore Snapdragon 855 è stato sviluppato un sistema di raffreddamento a liquido con heat pipe in rame e una piccola ventola che raggiunge i 14.000 rpm.

Anche il nuovo smartphone ha due trigger capacitivi personalizzabili lungo il lato destro e una striscia di LED RGB sulla cover. Non manca il lettore di impronte digitali sul retro che può essere utilizzato come pulsante aggiuntivo durante il gioco. Un ulteriore pulsante attiva la dashboard Red Magic Game Space 2.0 che permette di accedere alle impostazioni, monitorare la temperatura, cambiare la velocità della ventola e bloccare le notifiche.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.75. È possibile registrare video a risoluzione 8K e in super slow motion a 1.920 fps. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo con supporto DTS:X, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 4.0 (27 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Red Magic OS 2.0. I prezzi sono 2.899 yuan (6GB+64GB), 3.199 yuan (6GB+128GB), 3.499 yuan (8GB+128GB) e 4.299 yuan (12GB+256GB). Il Red Magic 3 sarà disponibile in Cina dal 3 maggio e successivamente arriverà in Europa. Nubia offrirà anche due accessori da collegare ai pogo pin, ovvero un dock con porta LAN e un modulo 5G.