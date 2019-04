Smartphone in offerta: le migliori 5 di Wind Tre

Filippo Vendrame,

Wind Tre è un’operatore nato dalla fusione tra Wind e 3 Italia. Entrambi i brand sono ancora presenti e propongono offerte tariffarie diversificate in base alle diverse esigenze della clientela. 3 Italia, per esempio, si rivolge maggiormente ai giovani con tariffe progettate ad hoc. Entrambi i brand, comunque, propongono smartphone in abbinamento ad alcune delle loro offerte tariffarie. L’obiettivo è quello di offrire ai loro clienti la possibilità di poter acquistare un device anche di fascia alta in forma rateale e senza dover immediatamente dare fondo alla carta di credito.

Wind Tre, sia attraverso Wind che 3 Italia, propone ai suoi clienti smartphone Android e iOS per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Si potranno scegliere gli ultimi smartphone di casa Samsung, oppure gli ultimissimi modelli di iPhone. Le offerte tariffarie prevedono solitamente un periodo di obbligo contrattuale minimo di 24 o di 30 mesi. Inoltre, la maggior parte prevede anche un pacchetto comprensivo di traffico voce e traffico dati. In alcuni casi è previsto pure un anticipo da pagare una tantum variabile a seconda dello smartphone scelto. Visti gli alti costi che oggi hanno i device mobile, le offerte rateizzate degli operatori come Wind Tre possono fare molto comodo.

Wind Tre, i 5 migliori smartphone in offerta

Apple iPhone XS Max (↑)

Apple iPhone XS Max dispone di un display da 6,5 pollici Super Retina OLED. Grande qualità costruttiva ma anche prestazioni elevate grazie al processore Apple A12 Bionic. Tanta cura anche nel comparto fotografico grazie alla doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con flash LED. Assente il sensore per le impronte digitali grazie alla presenza del Face ID che è in grado di riconoscere il volto dell’utente.

Pro : qualità costruttiva, display, semplicità sistema operativo

: qualità costruttiva, display, semplicità sistema operativo Contro: chiusura del sistema operativo, prezzo

Disponibile in tagli di memoria da 64/256/512 GB. Prezzi a partire da 1.189 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)

Apple iPhone XR (↑)

Apple iPhone XR è uno smartphone particolarmente concreto che condivide quasi la stessa piattaforma tecnica dell’Apple iPhone XS Max ma con meno fronzoli. Display da 6,1 pollici Liquid Retina con processore Apple A12 Bionic. Singola fotocamera posteriore da 12 MP. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 7 MP. Anche in questo caso è presente il Face ID.

Pro : qualità costruttiva, semplicità sistema operativo, rapporto qualità prezzo

: qualità costruttiva, semplicità sistema operativo, rapporto qualità prezzo Contro: chiusura del sistema operativo

Disponibile nei tagli di memoria da 64/256/512 GB non espandibili. Prezzi a partire da 889 euro. (Trova le migliori offerte su Amazon)

Samsung Galaxy S10+ (↑)

Il Samsung Galaxy S10+ è l’ultimo smartphone Android top class dell’azienda coreana. Specifiche tecniche davvero di riferimento. Display Super AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3040×1440 pixel) abbinato al processore Exynos 9820 con ben 8 GB di memoria RAM. Davvero molto curato il comparto fotografico. Posteriormente, infatti, spicca una tripla fotocamera posteriore. Frontalmente, invece, è presente una doppia fotocamera per selfie di alta qualità.

Pro : schermo, foto, qualità costruttiva, libertà di Android

: schermo, foto, qualità costruttiva, libertà di Android Contro: svalutazione dei terminali Android

Disponibile con tagli di memoria da 128 e 512 GB. Prezzi a partire da 1.029 euro. (Trova le migliori proposte su Amazon)

Samsung Galaxy Note 9 (↑)

Samsung Galaxy Note 9 è il phablet per eccellenza. Il suo punto di forza, infatti, è la presenza della sofisticata S-Pen grazie alla quale è possibile interagire sullo schermo per disegnare o prendere appunti. Anche il resto delle specifiche è da riferimento. Display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processore Exynos 9810 e 6 GB di RAM. Molto curato anche il comparto fotografico con una doppia fotocamera posteriore.

Pro : pennino S-Pen, prestazioni, funzionalità avanzate, libertà di Android

: pennino S-Pen, prestazioni, funzionalità avanzate, libertà di Android Contro: svalutazione dei terminali Android

Disponibile con tagli di memoria da 128 e 512 GB. Prezzi a partire da 1.029 euro. (Scopri le migliori offerte su Amazon)

Huawei P30 Pro (↑)

Huawei P30 Pro è uno smartphone Android che punta tutto sul comparto fotografico. Posteriormente, infatti, spiccano tre fotocamere posteriori da 40, 20 e 8 megapixel, affiancate da una fotocamera ToF (Time-of-Flight) che consente di rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. La scheda tecnica generale vede la presenza di un display OLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel), processore Kirin 980 con 8 GB di RAM.

Pro : fotocamera, prestazioni, libertà di Android

: fotocamera, prestazioni, libertà di Android Contro: svalutazione dei terminali Android

Disponibile nei tagli di memoria da 128 e 256 GB. Prezzi a partire da 999,90 euro. (Trova i migliori sconti su Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere uno smartphone nuovo, soprattutto se di fascia alta, non è mai semplice. Mettendo da parte il discorso budget che è sempre uno degli aspetti più importanti da valutare, oggi gli smartphone top class offrono tutti prestazioni elevatissime. Dunque, tutti sono in grado di garantire esperienze d’uso appaganti in tutti i frangenti. Lavorare, navigare, guardare un video e giocare non sarà mai un problema.

Quello che si può mettere sul piatto per scegliere cosa acquistare sono eventualmente le differenze a livello di sistema operativo. Uno smartphone iOS è più semplice da utilizzare ma più chiuso e meno adatto ad espletare alcuni compiti. Altro aspetto da valutare è l’uso che se ne farà dello smartphone. Se si punta a scattare molte foto ci sono modelli più adatti. Viceversa, se si cerca un prodotto per guardare video in alta definizione l’attenzione si può spostare su altri modelli.

In molti casi, dunque, la scelta è molto soggettiva in base alle proprie necessità, posto che i modelli top class sono tutti validissimi.

La scelta della redazione (↑)

Scegliere un solo modello tra i migliori oggi in commercio è sempre difficile. Probabilmente, quello che convince di più oggi è il Samsung Galaxy S10+ che è in grado di offrire prestazioni elevate in un po’ tutti gli ambiti e contestualmente garantisce tanta qualità.