Filippo Vendrame,

Ottime notizie per tutti coloro che utilizzano Alexa e che sono in possesso di uno smart speaker della famiglia Echo di Amazon. A partire dalla giornata di oggi, Audible sbarca su Alexa in Italia. Questo significa che le persone potranno ascoltare i propri audiobook e podcast preferiti usando la voce, attraverso i dispositivi Echo, o tramite quelli di terze parti con integrazione Alexa, mentre lavorano, studiano, cucinano o svolgono altre attività.

Audible offre oltre 50.000 titoli e più di 6.000 di questi in italiano tra audiolibri, podcast e serie Audio originali, per un totale di oltre 200.000 ore di ascolto. Piattaforma che offre un abbonamento mensile “all inclusive” al prezzo di 9,99 euro, gratis per i primi 30 giorni di utilizzo e con accesso illimitato all’intero catalogo. Iscriversi è davvero molto semplice. Gli utenti non dovranno fare altro che scaricare l’app o andare sul sito Audible.it e creare il proprio account, oppure utilizzare quello Amazon. Audible è disponibile su Alexa su Amazon.it e dall’app Amazon Alexa alla sezione Libri e Musica.

Tutti coloro che utilizzeranno Audible su Alexa potranno contare su alcune funzionalità davvero molto utili. I clienti possono scegliere un titolo presente nella libreria del proprio account Audible e ascoltarlo tramite un semplice comando vocale; se qualcosa li distrae, possono mettere in pausa l’audiolibro e poi riprenderne la riproduzione al momento giusto.

Se un cliente desidera ascoltare il proprio capitolo preferito, può avanzare o tornare indietro di 30 secondi nella riproduzione, oppure può usare la navigazione tra i capitoli (saltandone uno, ricominciandolo nuovamente o andando direttamente a un capitolo specifico).

Inoltre, anche i clienti che non sono ancora iscritti ad Audible possono provare l’ascolto di un audiolibro con Alexa prima di attivare il periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni: potranno riprodurre in streaming un audiolibro gratuito semplicemente dicendo, ad esempio, “Alexa, leggi Il mago di Oz” .