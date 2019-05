Honor 20 Lite disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Gli utenti italiani non dovranno attendere il 21 maggio per conoscere uno dei tre modelli della serie Honor 20 che il produttore cinese mostrerà durante l’evento di Londra. Honor 20 Lite è infatti già disponibile nel nostro paese ad un prezzo di 299,90 euro. Come previsto si tratta di uno smartphone di fascia media con le stesse specifiche della versione cinese Honor 20i.

Honor 20 Lite possiede una cover in plastica con sfumature cromatiche (gradienti), una soluzione estetica adottata per altri dispositivi Honor e della casa madre Huawei. Lo schermo da 6,21 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia (design Dewdrop) che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 710, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Honor 20 Lite ha tre fotocamere posteriori nell’angolo superiore sinistro. Il produttore cinese ha scelto sensori da 24 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8) e grandangolare (f/2.4), mentre la terza fotocamera da 2 megapixel (f/2.4) viene utilizzata per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. Ci sono ovviamente numerose funzionalità IA, tra cui il filtro Bellezza, il riconoscimento automatico della scena e la modalità Notte.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0 che offre varie funzioni, tra cui conteggio calorie, traduzione e shopping.

Honor 20 Lite è disponibile nelle colorazioni Phantom Blue e Midnight Black. I top di gamma Honor 20 e Honor 20 Pro verranno presentati durante l’evento del 21 maggio.