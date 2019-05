Nokia 8110 4G, arriva WhatsApp

Luca Colantuoni,

HMD Global ha riportato in alto il popolare marchio Nokia, dopo la fallimentare esperienza di Microsoft, con l’annuncio di numerosi smartphone Android. Il produttore finlandese ha avviato contestualmente un’operazione “nostalgia” con la presentazione delle versioni moderne di storici telefonini. Uno di essi è il Nokia 8110 4G, noto anche come “banana phone” per la sua forma originale. Da oggi gli utenti possono utilizzare anche WhatsApp.

Il Nokia 8110 4G possiede un design simile al modello originario del 1996 e apparso nel famoso film Matrix del 1999. La tastiera fisica del feature phone è nascosta da un meccanismo slider che viene utilizzato per rispondere alle chiamate. Il telaio è in policarbonato, quindi ha una buona resistenza alle cadute. La dotazione hardware comprende uno schermo curvo da 2,45 pollici, processore Snapdragon 205, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, slot microSD, fotocamera da 2 megapixel e batteria rimovibile da 1.500 mAh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Sono inoltre presenti la radio FM e il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è KaiOS, derivato da Firefox OS e supportato finanziariamente da Google. L’azienda di Mountain View ha infatti sviluppato versioni specifiche di Gmail, Google Assistant, Google Maps, YouTube e Google Search.

Altre app, tra cui Facebook, possono essere scaricate dal KaiOS Store. La più recente e più attesa è WhatsApp. Gli utenti possono quindi rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi di lavoro attraverso il servizio di messaggistica più diffuso al mondo, come ha dichiarato Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia:

Milioni di persone restano in contatto con i loro cari grazie alle app di messaggistica come WhatsApp e volevamo offrire questa possibilità ai fan del nostro classico retro, il Nokia 8110. Oggi puoi restare al passo con i tuoi gruppi di parenti e amici, condividere messaggi e non perderti nulla, tutto con lo stile e l’eleganza di un vero classico Nokia.