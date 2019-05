TIM, per la Festa della Mamma tante promozioni

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di offrire ai suoi clienti una serie di interessanti promozioni per festeggiare nel migliore dei modi la ricorrenza della Festa della Mamma. Innanzitutto, l’operatore ha deciso di offrire Giga illimitati per tre giorni. Bonus riscattabile solamente se si è iscritti al programma fedeltà TIM Party e solamente dai più veloci visto che questa piccola promozione sarà attivabile solamente dai primi 100 mila richiedenti.

Per la Festa della Mamma TIM offre anche la ben nota promozione Cinema 2×1. L’operatore regalerà 4 voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 in oltre 900 sale in tutta Italia fino al 31 maggio 2019. TIM regalerà ai suoi clienti anche un buono sconto di 15 euro da Interflora per tutti coloro che volessero festeggiare la loro mamma acquistando dei fiori. Ancora, l’operatore ha deciso di scontare l’opzione tariffaria TIM 60+ Senza Limiti che offre chiamate illimitate, 4 Giga di traffico, chat illimitate, assistenza privilegiata 119 e Doctor TIM Mobile a 12 euro al mese. Grazie a questa piccola promozione per la Festa della Mamma, TIM regalerà il primo mese di questa opzione tariffaria attivabile solamente dai clienti over 60.

Inoltre, TIM ha deciso di offrire gli smartphone della serie Huawei P30 in sconto in comode rate solo nei Negozi TIM e solamente sino ad esaurimento scorte.

Infine, l’operatore ha deciso di scontare solo online alcuni prodotti presenti all’interno del suo catalogo. Non solo smartphone ma anche indossabili, gadget, prodotti per la videosorveglianza, per la domotica e tanto altro ancora.

Maggiori informazioni su tutte le offerte per la Festa della Mamma direttamente all’interno del sito di TIM. In definitiva, tanti piccoli vantaggi per festeggiare nel migliore dei modi la ricorrenza del prossimo 12 di maggio.