Volantino MediaWorld, arrivano i RED Price

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte intitolato “RED Price” valevole dalla giornata di oggi sino al prossimo 19 maggio. Volantino ricco di tanti spunti e sconti per acquistare prodotti di prestigio a prezzi decisamente interessanti. Tra gli smartphone, per esempio, l’iPhone XR può essere acquistato a partire da 779 euro. In alternativa, il Samsung Galaxy Note 8 può essere acquistato a soli 399 euro. Spicca, anche se a prezzo pieno visto la sua recente uscita, il Huawei P30 Lite a 369 euro.

Molteplici le proposte per chi avesse necessità di acquistare un nuovo notebook. Per esempio, il modello HP PAVILION 14-CE1009NL con processore Intel Core i3 è proposto al prezzo di 399 euro. In alternativa, l’ASUS S512UF-BQ039T con Intel Core i7 è proposto al prezzo di 699 euro. Il Surface Go con 64 GB di storage e 4 GB di RAM è venduto da MediaWorld a 399 euro ma senza Type Cover. Per gli appassionati di gaming spicca la nuoca console Xbox One S All-Digital Edition al prezzo di 229 euro. In alternativa, la catena di elettronica propone la console PS4 con 12 mesi di PlayStation Plus al prezzo di 299 euro. La console Nintendo Switch, invece, è venduta a 299 euro.

Presente anche una vasta raccolta di televisori di ultima generazione pensati per trasformare il salotto di casa in una vera e propria mini sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung UE49NU7500UXZT con display da 49 pollici curvo è offerto al prezzo di 479 euro.

All’interno del volantino presenti anche fotocamere digitali, videogiochi, accessori per l’informatica, monitor, smartwatch e tantissimo altro ancora. Un volantino tutta da sfogliare per non perdere nessuna ghiotta opportunità.

Gli acquisti sopra i 299 euro possono essere pagati a rate a tasso zero.