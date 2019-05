DJI Osmo Action è ufficiale, prezzo e specifiche

Candido Romano,

DJI ha presentato Osmo Action, la sua prima action cam. L’azienda è conosciuta soprattutto per i suoi droni, stabilizzatori e accessori per videomaker ma si lancia per la prima volta anche nel mercato delle piccole videocamere per sportivi. Le caratteristiche di DJI Osmo Action collocano il prodotto nella fascia alta: è impermeabile fino a 11 metri, resiste alle cadute da un’altezza di 1,5 metri e resiste anche a temperature estreme, fino a -10°C senza l’impiego di accessori aggiuntivi.

Si tratta di un’action cam in stile GoPro, con una scocca molto simile, ma aggiunge alcune funzionalità che la rendono utile anche per chi registra vlog o vuole semplicemente un selfie. Sulla parte frontale del dispositivo è infatti collocato un secondo schermo di 1,4 pollici, anche se non è touchscreen. Sulla parte posteriore invece si vede uno schermo da 2,25 pollici molto luminoso, raggiunge infatti i 750 nit. Del resto è un dispositivo pensato per un utilizzo soprattutto outdoor, con la classica registrazione su microSD e la ricarica tramite la porta USB-C.

Monta un sensore da 1/2,3” di 12 megapixel: riesce a registrare video in 4K a 60fps e 100Mbps. Le caratteristiche sono quindi migliori rispetto all’attuale concorrenza e si possono registrare anche video in HDR con 3 stop in più di luminosità: tutto questo in 4K a 30 fps. Tra le funzionalità di ripresa sono presenti l’hyperlapse, lo slow motion a 1080è e 240 fps, oltre al il time-lapse e al burst. L’obiettivo poi ha una forma circolare ed è composto da tre lenti asferiche per ridurre la classica distorsione delle action cam.

DJI Osmo Action è poi dotato del sistema di stabilizzazione chiamato RockSteady, un sistema di stabilizzazione digitale a tre assi che secondo il produttore garantisce una migliore compensazione dei movimenti. Sempre DJI dichiara un’autonomia di 93 minuti se si registra in 4K a 30 fps con RockSteady attivo, ma anche fino a 135 minuti con una registrazione a 1080p e 30 fps.

Per quanto riguarda i prezzi e uscita, DJI Osmo Action è già acquistabile sul sito ufficiale e i rivenditori a 379 euro.