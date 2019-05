Google Foto, addio all’integrazione con Drive?

Tra Google Foto e Google Drive c’è sempre stato un legame molto stretto. Non tutti sanno infatti che, grazie ad un’integrazione, è possibile visualizzare le immagini caricate direttamente all’interno della piattaforma cloud di bigG, anche se la società ha reso questo passaggio un po’ più complesso l’anno scorso. Ma ciò in futuro potrebbe non essere più possibile.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che Google Foto e Drive si potrebbero separare definitivamente. Le immagini caricate sul servizio per le immagini di bigG potrebbero infatti non essere più accessibili tramite l’app Google Drive a partire dal mese di luglio.

I colleghi di 9to5Google, che hanno scandagliato i codici dell’ultima versione di Google Foto per Android, hanno scovato un paio di stringhe che lascerebbero ben poco spazio all’interpretazione. Eccole di seguito:

Starting in July, your Google Photos library will no longer sync to Google Drive. All your files are safe in Google Photos.

Your Google Photos folder is no longer syncing with Google Photos. Your photos are all safe in Google Photos.