Motorola One Vision, schermo 21:9 CinemaVision

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti, tra cui spicca l’ampio schermo in formato 21:9. Altre novità di rilievo del Motorola One Vision sono la fotocamera frontale in-display e la fotocamera posteriore da 48 megapixel. Stranamente il prezzo è inferiore a quello del Moto G7 Plus, nonostante le specifiche migliori.

Il One Vision possiede una cover in vetro Gorilla Glass 4D con sfumature cromatiche (gradienti) e un display da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel). Motorola usa il termine CinemaVision per indicare il rapporto di aspetto 21:9 che permette di visualizzare i film in formato nativo senza barre nere. Le barre nere compariranno però ai lati nei video 16:9. Nell’angolo superiore sinistro c’è un piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 25 megapixel, invece del tradizionale notch adottato per il precedente Motorola One.

Per la doppia fotocamera posteriore è stato scelto un sensore principale Samsung da 48 megapixel con tecnologia Quad Pixel, nota comunemente come pixel binning. Combinando quattro pixel adiacenti si ottengono scatti da 12 megapixel più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione (modalità Night Vision) La seconda fotocamera da 5 megapixel rileva invece la profondità e permette di applicare l’effetto bokeh.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Exynos 9609 (equivalente allo Snapdragon 660), 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e il porta USB type-C. La batteria da 3.500 mAh supporta la tecnologia TurboPower (15 Watt).

Come il suo predecessore, anche il Motorola One Vision è uno smartphone Android One. Il sistema operativo è quindi Android 9 Pie in versione stock. Ovviamente sono garantiti due aggiornamenti (Android Q e R), oltre a patch mensili per tre anni a partire da maggio 2019. Due i colori disponibili al lancio: blu zaffiro e bronzo. One Vision arriverà in Italia dal 3 giugno e può essere ordinato su Amazon dal 16 maggio. Il prezzo è 299,99 euro. I primi 100 utenti riceveranno in regalo gli auricolari wireless Verve Buds 500.