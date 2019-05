Surface Book 2, nuova variante da 15 pollici

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe preparando una nuova variante più economica del Surface Book 2 da 15 pollici. Il notebook della casa di Redmond, si ricorda, è declinato in modelli con display da 13,5 e 15 pollici. Prodotti premium molto performanti proposti a prezzi sicuramente non bassi anche se allineati alla qualità offerta. Adesso, la società intende rendere più interessante la variante da 15 pollici del suo Surface Book 2 sulla falsa riga di quanto già fatto poco tempo fa quando introdusse una variante più accessibile del modello da 13,5 pollici con un SSD da 128 GB.

Più nello specifico, Microsoft si starebbe preparando a commercializzare una variante del Surface Book 2 da 15 pollici equipaggiata con il processore Intel Core i5-8350U, 16 GB di RAM, 256 GB di SSD e GPU integrata. Secondo Best Buy, questo modello dovrebbe debuttare in America il prossimo 18 giugno al prezzo di 1.999 dollari. Si tratterebbe di un prezzo decisamente inferiore di quello dell’attuale modello entry level da 15 pollici che è venduto a 2.499 dollari.

Un modello, quindi, chiaramente più accessibile ma comunque sempre molto performante. 500 dollari di risparmio in cambio di una CPU leggermente meno performante e della mancanza di una GPU dedicata. Rinunce che non peseranno troppo se non interessano prestazioni elevate in ambito gaming o editing video.

Ci sarebbero novità in arrivo anche per il Surface Pro 6 che presto potrebbe essere venduto in una variante con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD. Un modello già disponibile per le aziende ma che adesso dovrebbe arrivare pure per il mercato consumer.

Non è chiaro se e quando questi nuovi modelli arriveranno in vendita in Europa e in Italia.