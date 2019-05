Volantino Unieuro, tanti sconti sulle televisioni

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 30 di maggio. All’interno del volantino i clienti della catena di elettronica potranno trovare tante proposte e molteplici offerte su smartphone, computer, televisori e moltissimi altri prodotti.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Huawei Mate 20 a 469,90 euro, l’Honor View 10 Lite a 249,90 euro, l’iPhone XR a partire da 849 euro e il Samsung Galaxy S10 a 929 euro che potrà essere scontato di 180 euro se i clienti dimostreranno di essere già in possesso di un altro smartphone Samsung (registrazione a Samsung Members richiesta). Se l’obiettivo è, invece, l’acquisto di un nuovo PC Windows 10, Unieuro propone il Huawei MateBook 13 a 899,99 euro oppure l’Acer Aspire 3 a 399,99 euro.

Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone l’interessante bundle composto dalla console PS4, con due giochi, al prezzo di 299,99 euro.

Tante anche le proposte per tutti coloro che volessero acquistare un nuovo televisore per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Tra i molti prodotti in offerta, il Samsung Q60R con schermo da 49 pollici 4K e tecnologia QLED al prezzo di 899 euro. Da evidenziare, per tutta la durata del volantino, l’offerta di Unieuro su tutti i televisori. Sconto di 100 euro su tutti i TV con costi compresi tra i 500 e i 999 euro. Sconto che sale a 250 euro per i TV sino a 1.999 euro. Infine, per i TV da oltre 2.000 euro lo sconto sale a ben 500 euro.

Un volantino molto ricco che continua anche con molti accessori e periferiche per il mondo dell’informatica come monitor, stampati e tanto altro ancora. Presenti anche soluzioni per l’audio, smart speaker, fotocamere e tanto altro ancora.

Offerte per tutti i guasti e per tutte le tasche.