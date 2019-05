Galaxy Note 10, quattro fotocamere in verticale?

Luca Colantuoni,

Manca ancora qualche mese al debutto del prossimo top di gamma, ma le indiscrezioni sono iniziate da diverse settimane. Il Galaxy Note 10 dovrebbe essere offerto in quattro varianti (due LTE e due 5G) e con un numero variabile di fotocamere. Secondo un noto leaker, Samsung apporterà anche qualche modifica al design rispetto all’attuale Galaxy Note 9.

La nuova serie potrebbe essere composta dai Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro, ognuno dei quali con connettività LTE e 5G per un totale di quattro modelli. Sembra che il rapporto di aspetto dello schermo passerà da 18.5:9 a 19:9, in quanto si prevede una risoluzione di 3040×1440 pixel. In modo analogo alla serie Galaxy S10 potrebbero scomparire le tradizionali cornici per fare posto ad un foro nel display in corrispondenza della fotocamera frontale. Il foro verrebbe però spostato al centro.

Un’altra novità è possibile per il modulo fotografico posteriore che potrebbe essere ruotato di 90 gradi e posizionato in verticale nell’angolo superiore sinistro. Ciò lascerebbe spazio maggiore alla batteria più capiente (4.300 e 4.500 mAh, rispettivamente). Per quanto riguarda i sensori si prevede lo stesso hardware del Galaxy S10, quindi risoluzioni di 12, 12 e 16 megapixel. Il Galaxy Note 10 Pro dovrebbe avere una quarta fotocamera con sensore ToF (Time-of-Flight). Entrambi dovrebbero avere una fotocamera frontale da 10 megapixel, mentre il modello Pro potrebbe avere una seconda fotocamera da 8 megapixel. Contrariamente a quanto ipotizzato è da escludere la presenza di un sensore da 64 megapixel.

Tutto su Samsung Galaxy Note 9

Quasi certamente i due Galaxy Note 10 integreranno processori Snapdragon 855 e Exynos 9820 (o una variante con modem 5G), almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 3.0. Non mancherà ovviamente il famoso accessorio che distingue la serie, ovvero la stilo S Pen con chip Bluetooth. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie con interfaccia One UI. L’annuncio è previsto per il mese di agosto.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 9, immagini dello smartphone