Lady Gaga: concerto per Apple ad Apple Park

Marco Grigis,

Apple ha scelto Lady Gaga per inaugurare il suo Apple Stage, il palco progettato da Jonathan Ive e montato qualche giorno fa all’interno della Spaceship di Cupertino. L’artista statunitense si è infatti esibita in occasione del primo compleanno di Apple Park, intrattenendo 15.000 dipendenti dell’azienda californiana. Un evento che, oltre a ricordare il trasferimento nell’enorme costruzione ecosostenibile, ha voluto celebrare anche il co-fondatore Steve Jobs.

La costruzione di un palco all’interno di Apple Park è stata resa nota qualche giorno fa, quando un drone ha sorvolato la Spaceship, scoprendo la nuova struttura. Jonathan Ive è poi intervenuto sulla questione dato il leak, spiegando come il palco – ribattezzato Apple Stage – sia stato progettato affinché possa essere montato e smontato facilmente: verrà infatti sfruttato solo per eventi speciali. Caratterizzato da una copertura di archi arcobaleno, questa colorazione ricorda uno dei primissimi loghi della mela morsicata.

Lady Gaga, oltre a proporre alcune delle sue canzoni più famose come “Bad Romance” e “Million Reasons”, ha voluto omaggiare Steve Jobs per aver cambiato il modo con cui le persone comunicano, inoltre ha ringraziato Laurene Powell-Jobs per il suo impegno con la Emerson Collective, un’organizzazione focalizzata sul cambiamento sociale e i diritti umani.

A sorpresa, la cantante italoamericana ha voluto ringraziare anche Zane Lowe, lo speaker di punta della radio in streaming Beats One, per averla sempre incoraggiata nel corso della sua intera carriera.

Voglio anche ringraziare Zane Lowe, perché mi ha sempre incoraggiato a fare quello che voglio.

Infine, Stefani Germanotta ha concluso il suo intervento richiedendo ad Apple lo sviluppo di un’emoji “Be Kind”. Tim Cook ha voluto personalmente salutare l’artista pop, esprimendo entusiasmo per la sua esibizione e condividendo alcune immagini della performance sulla piattaforma Twitter, mandando in visibilio i fan della cantante.