Xbox E3 2019, svelati gli annunci di Microsoft

Marco Locatelli,

Grossa infornata di informazioni (non ufficiali) pubblicate su NeoGAF da parte del laker Braldyr, relativa ai piani di Microsoft per i prossimi 18 mesi e, in particolar modo, alla sua partecipazione all’E3 2019, in programma dall’11 al 14 giugno.

Ricordiamo che il colosso di Redmond farà la tradizionale conferenza Xbox pre-E3 domenica 9 giugno, ore 22.00 italiane. Stando alla scaletta pubblicata su NeoGaf dall’insider ci saranno pesi massimi come Halo Infinite, il reboot di un certo Fable, Cyberpunk 2077, Age of Empires 4, Gears 5 e la prima apparizione della nuova console Xbox (che molto probabilmente saranno due), e ci dovrebbe essere spazio pure per ProjectxCloud, il servizio di cloud gaming Microsoft.

Di seguito, tutto quello che Microsoft potrebbe presentare e annunciare sul palco dell’E3 2019

Halo Infinite : nuovo trailer e data di uscita autunno 2020 (cross-gen)

: nuovo trailer e data di uscita autunno 2020 (cross-gen) Gears 5 : gameplay di gioco, multiplayer e data di uscita settembre 2019

: gameplay di gioco, multiplayer e data di uscita settembre 2019 Gears Tactics : nuovo trailer e data di uscita

: nuovo trailer e data di uscita Ori and the Will of the Wisps: trailer e data di uscita

trailer e data di uscita Bleeding Edge : nuova IP sviluppata dallo studio Ninja Theory che potrebbe essere una sorta di sparatutto cooperativo sci.-fi ma anche un multiplayer PvP.

: nuova IP sviluppata dallo studio Ninja Theory che potrebbe essere una sorta di sparatutto cooperativo sci.-fi ma anche un multiplayer PvP. The Outer Worlds : gameplay trailer e data di uscita

: gameplay trailer e data di uscita Cyberpunk 2077 : nuovo gameplay trailer e finestra di lancio

: nuovo gameplay trailer e finestra di lancio Age of Empires IV : video annuncio e data di uscita

: video annuncio e data di uscita Fable : potrebbe essere un’esclusiva per la nuova Xbox, e presentato con teaser trailer e data di uscita 2021

: potrebbe essere un’esclusiva per la nuova Xbox, e presentato con teaser trailer e data di uscita 2021 Sea of Thieves : aggiornamenti

: aggiornamenti Battletoads : gameplay e data di rilascio

: gameplay e data di rilascio Project xCloud: nuove info più dettagliate e data inizio per i test pubblici

Presentazione nuovi giochi terze parti

Mech Assault: annuncio

annuncio Forza Motorsport : per console di prossima generazione.

: per console di prossima generazione. Nuovo gioco Capcom: forse un Resident Evil 3 Remake?

forse un Resident Evil 3 Remake? Nuova IP Rare: nuova IP per console next-gen

nuova IP per console next-gen Reboot di Perfect Dark : con collaborazione di Rare e sviluppata da Dlala Studios

: con collaborazione di Rare e sviluppata da Dlala Studios Studi acquisiti da Microsoft: secondo l’insider sembra che il colosso stia trattando per l’acquisizione di tre studi