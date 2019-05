POWERbot Precision, nuovo robot aspirapolvere

Filippo Vendrame,

Samsung ha annunciato POWERbot Precision, un nuovo robot aspirapolvere per le pulizie domestiche in grado non solo di funzionare in autonomia ma anche di rispondere ai comandi vocali. Un prodotto in grado di combinare intelligenza e potenza di aspirazione. Il nuovo prodotto per le smart home della casa coreana è in grado di orientarsi tra le mura di casa in maniera disinvolta grazie al nuovo sistema di mappatura e navigazione che consente di pulire metodicamente, ed a fondo, ogni superficie.

Questo robot aspirapolvere è dotato di Intelligenza Artificiale con il sistema Visionary Mapping Plus che integra l’utilizzo di una videocamera e due microprocessori per catturare fino a 30 fotogrammi al secondo della stanza in cui si trova; per ricostruire in tempo reale una mappa virtuale della casa; per calcolare immediatamente il percorso di pulizia più veloce, sicuro ed efficiente. Il nuovo Samsung POWERbot Precision si controlla attraverso l’app SmartThings in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Non solo avviare la pulizia e stopparla, con il controllo da remoto tramite Smart Things è inoltre possibile guidare il robot nel suo percorso, controllare le zone che ha già pulito e impostare i programmi di pulizia settimanale.

Questo prodotto per le smart home supporta gli assistenti Bixby e Alexa. Per utilizzare questo robot aspirapolvere con la voce basterà dire “Hi Bixby, chiedi a POWERbot di pulire casa” o “Alexa, spegni POWERbot”. La particolarità di POWERbot Precision è che Samsung ha dotato il suo robot di una voce. Questo significa che il robot sarà in grado di informare le persone riguardo al suo stato, le attività svolte e quelle in programma e anche eventuali malfunzionamenti.

POWERbot Precision dispone anche della spazzola Soft Action che migliora la pulizia degli ambienti. La tecnologia Intelligent Power Control è in grado di riconoscere la tipologia dei pavimenti, adattando automaticamente la potenza di aspirazione.

POWERbot Precision sarà disponibile in Italia a partire da giugno 2019.