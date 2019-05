Google Search cambia look: più informazioni

Marco Locatelli,

Negli anni le informazioni disponibili sul web sono cambiante drasticamente. Anche le pagine dei risultati di ricerca su Google Search – quelle che tecnicamente vengono chiamate SERP – sono evolute nel corso del tempo. E lo faranno ancora: al momento è in fatti in fase di roll out un vero e proprio redesign.

Google sta infatti lavorando ad una miglioria estetica (e funzionale), un nuovo design grazie al quale gli internauti avranno accesso ad informazioni supplementari, come la provenienza dei contenuti e quali possono essere eventualmente le pagine più interessanti per l’utente.

Il nostro obiettivo con la ricerca – scrive sul blog ufficiale di Google il Senior Interaction Designer di Search Jamie Leach – è sempre stato quello di aiutare le persone a trovare rapidamente e facilmente le informazioni che stanno cercando.

Con il nuovo look, il nome del sito web e la sua icona (la favicon) verranno visualizzati nella parte superiore della scheda dei risultati, il che consentirà di esaminare più facilmente la pagina dei risultati e decidere cosa esplorare successivamente.

Quando si cerca un prodotto o un servizio ed è disponibile un annuncio pubblicitario utile, Google mostrerà un’etichetta pubblicitaria in grassetto – Ad – nella parte superiore della scheda, accanto all’indirizzo web, in modo da aiutare l’utente a identificare rapidamente da dove provengono le informazioni.

Mentre continuiamo a rendere disponibili nuovi formati di contenuti e azioni utili, dall’acquisto di biglietti per film ai podcast, – prosegue Jamie Leach – questo nuovo design ci consente di aggiungere ulteriori pulsanti di azione e anteprime utili alle schede dei risultati di ricerca, il tutto dando una migliore percezione della pagina web contenuto con chiara attribuzione alla fonte.

Il redesign di Google SERP arriverà inizialmente sui dispositivi mobili e verrà lanciata nei prossimi giorni.