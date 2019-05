Bixby Vision: cos’è e come funziona

Luca Colantuoni,

Una dei componenti più avanzati dell’assistente personale di Samsung è Bixby Vision. Utilizzando varie tecnologie, tra cui riconoscimento delle immagini e realtà aumentata, gli utenti possono ottenere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera posteriore dello smartphone o del tablet. La disponibilità delle funzionalità dipende dal dispositivo e dalla lingua, quindi è necessario verificare prima sul sito del produttore coreano.

Bixby Vision è integrato nelle app Fotocamera, Galleria e Samsung Internet, quindi può essere utilizzato in tempo reale, su immagini scaricate sul dispositivo mobile e su quelle visualizzate nel browser. Le funzionalità più interessanti sono disponibili tramite l’app Fotocamera. Per ognuna di esse è presente un’icona. Ad esempio, scegliendo Testo è possibile effettuare la traduzione di un cartello, menu o altro. La lingua sorgente viene rilevata automaticamente, ma si può selezionare a mano, come la lingua destinazione.

In modo analogo è possibile trovare informazioni sugli oggetti e immagini correlate, ad esempio il modello di un’automobile o la razza di un cane. Bixby Vision può anche mostrare sullo schermo i punti di interesse dei luoghi visitati, fornire una stima delle calorie dei cibi, consentire l’acquisto online dell’oggetto inquadrato e verificare la provenienza di un vino attraverso l’etichetta. Tramite la scansione dei codici QR e dei codici a barre è possibile invece aprire il link corrispondente e la pagina dell’articolo sul sito di shopping.

Con Bixby 2.0 sono state introdotte altre funzionalità che sfruttano la realtà aumentata. Bixby Vision può misurare una stanza e trovare l’arredamento più adatto. Gli utenti possono inoltre truccarsi o provare un paio di occhiali. Inquadrando la locandina di un film è possibile leggere le informazioni e guardare il trailer.

Samsung ha infine aggiunto una sorta di add-on, ovvero app sviluppate da alcuni partner che estendono le funzionalità di Bixby Vision. Ad esempio, Picture Link permette di creare foto con adesivi, note e altro. Qanda risolve i problemi matematici, mentre Adobe Scan trasforma le immagini in file PDF.