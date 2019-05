Instagram, video in orizzontale per IGTV

Candido Romano,

Instagram prova a rilanciare IGTV che dal suo rilascio non è mai riuscita a decollare. Gli utenti che utilizzano questa sezione del social delle immagini infatti sono inferiori rispetto a quelli che pubblicano le Storie e le foto. Già da diverso tempo circolavano delle indiscrezioni in merito all’introduzione di una serie di cambiamenti per la TV verticale di Instagram, con tentativi di ravvivare la sezione video.

In un primo momento gli sviluppatori avevano pensato di inserire i video di IGTV direttamente nella bacheca degli utenti per incrementare le visualizzazioni, ma prima di arrivare a questo avranno pensato di fare un tentativo con una soluzione diversa.

Arrivano i video in formato orizzontale su IGTV

Dal 24 maggio su Instagram i video possono essere caricati anche in formato orizzontale con la speranza di riuscire a incuriosire gli utenti e spingerli a trascorrere più tempo sulla piattaforma. Le prime informazioni in merito a questa novità sono giunte attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di Instagram, in cui si legge che tale decisione è stata presa dopo un lungo confronto con i creator, che li ha portati alla conclusione che il formato verticale era limitante per gli utenti.

Per questo motivo i tecnici hanno pensato di provare a introdurre il formato landscape sia per spingere i creatori di contenuti a utilizzare questa funzione, sia per stimolare gli utenti alla partecipazione attiva. Gli sviluppatori di Instagram sperano che questa nuova possibilità possa avere la stessa sorte delle foto quadrate. Quando queste infatti sono state sostituite a favore dei formati verticale e orizzontale, gli utenti hanno molto apprezzato la novità introdotta. Sarà lo stesso anche per IGTV?

Intanto Instagram è al lavoro anche su diverse altre novità legate alle Storie, effetti e inviti.