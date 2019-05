Marco Locatelli,

Non si sa ancora se la prossima console di Sony si chiamerà PlayStation 5, ma una cosa è certa: monterà un hard disk SSD che permetterà un caricamento nei giochi decisamente più veloce rispetto a quello dell’attuale PS4 e PS4 Pro, come dimostrato pochi giorni fa.

A dare ulteriori dettagli un utente del forum ResetEra “gofreak” il quale fa sapere di aver scovato un brevetto depositato da Sony sul quale si legge che l’azienda eseguirà sull’SSD di PlayStation 5 delle personalizzazioni per trasformarlo in un hard disk studiato ad hoc per il gaming sulla nuova console Sony.

Tra i punti più interessanti svelati dall’utente – anche se molto tecnici, e che la maggior parte degli utenti non riusciranno a comprendere -, si possono trovare: un tipo di memoria SRAM anziché DRAM all’interno dell’SSD di PS5, per una latenza più bassa e un accesso più veloce tra la memoria flash del controller e i dati. Sempre secondo quello scritto sul presunto brevetto, ci sarà un sorta di sistema di accesso “parallelo” con due velocità ai file, ad esempio i dati di installazione dei giochi.

Le dimensioni di blocco più grandi consentiranno l’utilizzo di un adress lookup table di soli 32KB anziché 1 GB standard. I dati letti dal controller di memoria possono anche essere memorizzati in buffer in SRAM per check ECC invece di DRAM.

L’unità di lettura dell’SSD è “espansa e unificata” per operazioni di lettura efficiente. Sotto la scocca dell’SSD di PlayStation 5, sempre secondo il brevetto, ci saranno una CPU secondaria, un DMAC e un acceleratore hardware per la decodifica, il controllo anti-manomissione e la decompressione.

Di pochissimi giorni fa la notizia secondo la quale, durante una riunione con gli investitori, Sony ha mostrato i tempi di caricamento della nuova console con il gioco Spider-Man, paragonandoli a quelli di PS4.