Computex 2019: ASUS ZenFone 6 e ZenBook Pro Duo

Luca Colantuoni,

ASUS ha recentemente festeggiato il suo 30esimo compleanno e per l’occasione ha presentato al Computex 2019 diversi prodotti in edizione speciale, tra spiccano lo smartphone ZenFone 6 Edition 30 e il notebook ZenBook Edition 30. L’azienda taiwanese ha mostrato anche lo ZenBook Pro Duo e la seconda versione dello ScreenPad.

ASUS ZenFone 6 e ZenBook Edition 30

Lo ZenFone 6, svelato a metà maggio, è un top di gamma con schermo da 6,4 pollici (2340×1080 pixel), processore Snapdragon 855 e l’innovativa Flip Camera. Il modulo fotografico con sensori da 48 e 13 megapixel ruota di 180 gradi grazie ad un piccolo motore passo-passo e svolge anche la funzione di fotocamera frontale. L’accelerometro integrato rileva eventuali cadute dello smartphone, consentendo la chiusura istantanea della Flip Camera.

L’edizione speciale sarà disponibile in numero limitato (3.000 unità) nella colorazione Matte Black con il logo Edition 30 sul retro, ma soprattutto con 12 GB di RAM e 512 GB di storage (il modello base ha un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di storage). Tutte le altre specifiche rimangono invariate. ASUS non ha però comunicato il prezzo.

Lo ZenBook Edition 30 (UX334FL) ha uno schermo full HD da 13,3 pollici, una cover in pelle italiana Pearl White e un logo placcato in oro rosa a 18 carati. Nella confezione ci sono anche un mouse bianco, un tappetino in similpelle e una custodia in vera pelle. Sono disponibili varia configurazioni con processori Intel Core i5/i7 di settima generazione, scheda video NVIDIA GeForce MX250, 8/16 GB di RAM, SSD PCie fino a 1 TB e il nuovo ScreenPad 2.0 (descritto in seguito).

ASUS ZenBook Pro Duo

Lo ZenBook Pro Duo (UX581) è un notebook piuttosto originale. Oltre allo schermo OLED da 15,6 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel) è presente un secondo display da 14 pollici con risoluzione di 3840×1100 pixel, denominato ScreenPad Plus, posizionato sopra la tastiera. Questo schermo secondario può essere sfruttato per il multitasking. Il touchpad con NumberPad a LED è stato quindi spostato sul lato destro.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core di nona generazione, fino a 32 GB di RAM, scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 e SSD PCIe fino a 1 TB. ASUS offre anche lo ZenBook Pro (UX481) con schermo full HD da 14 pollici, ScreenPad Plus da 12,6 pollici, processor Intel Core i7 e scheda video NVIDIA GeForce MX 250. Non sono noti disponibilità e prezzi.

ASUS ScreenPad 2.0

Lo ScreenPad 2.0 corregge alcuni difetti dello ScreenPad originario, tra cui l’autonomia. Invece di sfruttare la GPU NVIDIA dedicata viene utilizzata quella integrata nei processori Intel. In questo modo la batteria del notebook può raggiungere le nove ore di durata. La diagonale dello schermo è stata aumentata da 5,5 a 5,65 pollici ed è stata migliorata l’interfaccia, ora più simile a quella di uno smartphone.

ScreenPad 2.0 sarà disponibile sui notebook ZenBook 13, 14 e 15, ZenBook Flip 15, VivoBook S14 e S15 che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Nessuna informazione su disponibilità e prezzi.