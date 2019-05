Iliad, ancora non si possono cambiare le tariffe

Filippo Vendrame,

Iliad non ha ancora concesso la possibilità ai suoi clienti di poter cambiare il loro piano tariffario. Una scelta curiosa anche se in passato, l’operatore francese aveva sottolineato che questa possibilità sarebbe in futuro arrivata per tutti. Chi oggi aderisce ad un’offerta, non potrà cambiarla con una diversa, una prassi invece comune per gli altri gestori.

Sicuramente questa possibilità arriverà in futuro ma al momento i clienti Iliad, prima di sottoscrivere un’offerta dell’operatore, devono avere ben presente questa piccola particolarità. Inoltre, l’operatore francese è anche l’unico del panorama italiano a non offrire offerte operator attack. Una scelta che si spiega con il fatto che tutte le sue tariffe sono particolarmente convenienti e quindi non è necessaria un’offerta specifica per attirare i clienti che arrivano da precisi operatori. Iliad, si ricorda, sta investendo molto in Italia. Attualmente, l’operatore ha un accordo di Ran Sharing con Wind Tre per utilizzare la sua rete mobile ma sta lavorando a testa bassa per realizzare una sua infrastruttura di rete dedicata, senza dimenticarsi del 5G di cui ha acquistato le licenze.

Attualmente, Iliad offre ai suoi clienti 3 tariffe ben distinte: Giga 50, Giga 40 e Voce. Più nello specifico, Giga 50 offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 7,99 euro al mese. Giga 40, invece, è una tariffa di Iliad che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico dati 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese.

Voce, infine, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di traffico 4G. Il tutto a 4,99 euro al mese. Tutti i servizi accessori sono inclusi nelle tariffe (Segreteria Telefonica, Disattivazione Servizi a sovrapprezzo, Blocco numeri nascosti, Avviso di Chiamata ed altro), non è previsto alcun vincolo ed il prezzo è garantito per sempre.

Le SIM possono essere acquistate online o presso i punti vendita dell’operatore.