PayPal con EasyCoop: la spesa online è più comoda

PayPal ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0. L’obiettivo di questa partnership è quello di permettere di pagare gli acquisti all’interno del sito easycoop.com anche con un account PayPal. Il mercato dell’ecommerce alimentare in Italia nel 2018 è cresciuto nettamente, come rilevato dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, con una crescita del 34% rispetto al 2017 che attesta come il Food&Grocery sia oggi uno dei settori trainanti del commercio online in Italia.

Proprio per questo, PayPal e EasyCoop hanno deciso di stringere questa alleanza strategica per offrire una maggiore scelta a tutti gli utenti che vogliono fare la loro spesa online. Sfruttare i vantaggi di questa partnership è davvero molto semplice. Nella Capitale, in Emilia-Romagna e nel Veneto, EasyCoop offre l’alternativa a code, stress e fatica: basta visitare il sito easycoop.com, selezionare i prodotti preferiti, scegliere a che orario riceverli a casa. Una volta riempito il carrello virtuale, all’utente non resterà che pagare utilizzando il proprio conto PayPal in maniera sicura e veloce.

Nata con l’obiettivo di proteggere e offrire il miglior servizio possibile agli utenti finali, questa partnership rafforza la presenza di PayPal nel mondo del grocery italiano, aiutando ad aumentare le opportunità di acquisto dei consumatori digitali del nostro Paese. Un’opportunità straordinaria, pensata per tutte quelle persone che vogliono prendersi il tempo di scegliere ciò che gli piace e, che a causa dei ritmi di un mondo sempre più frenetico, non sempre hanno la possibilità di farlo.

Federico Zambelli, General Manager per l'Italia di PayPal:

Aiutare partner e utenti a digitalizzare, semplificare e migliorare ogni attività quotidiana è da sempre il nostro principale obiettivo. La collaborazione con EasyCoop, uno dei più importanti player nel mondo della grande distribuzione online, è un nuovo traguardo in questo senso, che siamo sicuri ci permetterà di fare un ulteriore passo avanti per consentire a clienti e partner di ridurre la distanza tra l’utente e il servizio di cui ha bisogno. In quest’ottica, il grocery rappresenta la nuova frontiera di un universo nel quale i pagamenti digitali e le soluzioni proposte da PayPal possano contribuire a semplificare sempre di più la nostra routine.

Andrea Zocchi, Amministratore Delegato di Digitail:

Un nuovo, importante salto in avanti in un progetto che rappresenta una vera e propria punta di diamante nell’evoluzione del settore. La collaborazione con PayPal sposta ancora più in alto l’asticella dell’innovazione, aggiungendo sicurezza, praticità e qualità al servizio di una clientela sempre più esigente e intelligente: una risposta ai bisogni che cambiano con mezzi e modalità sempre più nuove e performanti.