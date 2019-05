ASUS annuncia le nuove cuffie ROG Delta Core

Candido Romano,

ASUS ha presentato le nuove cuffie ROG Delta Core, la serie gaming forte della certificazione Hi-Res Audio di Sony, che si contraddistinguono per il loro comfort e versatilità di utilizzo. Il produttore garantisce un audio in alta definizione grazie al driver ASUS Essence, la camera sigillata ermeticamente e la tecnologia ASUS Signal Diversion per la separazione dei segnali audio.

I suoni sono così più chiari e i bassi più profondi, per rendere l’esperienza di gioco più immersiva. Il padiglione è ergonomici e a forma di D: insieme con l’imbottitura ROG Hybrid portano comfort elevato anche per lunghe sessioni di gioco.

Inoltre i driver ASUS Essence delle cuffie ROG Delta Core sono stati aggiornati con la tecnologia Audio Signal Diversion. Le frequenze alte sono separate da quelle basse e medie con una barriera circolare: in questo modo si riducono le interferenze, così da ottenere una riproduzione sonora più chiara e fedele.

I driver operano con una risposta in frequenza tra 20 Hz e 40 Hz, in questo modo enfatizzano i bassi e ottimizzano l’audio durante le sessioni di gioco, permettendo ai giocatori di percepire ogni dettaglio e rendendo l’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente. Inoltre driver ASUS Essence sono integrati all’interno di una camera stagna, vantando con un design messo a punto dagli ingegneri audio ASUS per fornire gamma sonora più ampia e meglio bilanciata.

A differenza dei classici padiglioni ovali, le Delta Core sfoggiano un particolare design a forma di D per adattarsi in modo preciso alla forma dell’orecchio, riducendo la superficie di contatto del 20%. All’interno di ogni padiglione i driver sono inclinati di 12 gradi per allinearsi all’angolo delle orecchie. Questo design enfatizza la qualità sonora, permettendo al segnale di indirizzarsi in maniera più diretta nel canale uditivo.

Queste cuffie pesano 346 grammi, quindi risultano molto leggere nonostante la struttura solida, con un archetto ottimizzato per migliorare il bilanciamento e ridurre la pressione sulle orecchie.Ci sono poi due cuscinetti per adattarsi alle preferenze soggettive: i cuscinetti ROG Hybrid hanno un’altezza di 2.5cm e combinano un mix di pelle e tessuto per offrire maggiore spessore e traspirazione.

Le ROG Delta Core sono dotate di un connettore jack audio da 3,5 mm per garantire una compatibilità con tutti i tipi di piattaforma: non solo PC e dispositivi mobili, ma anche Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il prezzo è di 99,99 euro, in anteprima da MediaWorld sia nei negozi fisici che online.