Filippo Vendrame,

Amazon Echo Dot è in offerta al prezzo di soli 29,99 euro. Per chi intendesse entrare nel mondo degli smart speaker con Alexa, Amazon propone questa offerta decisamente molto interessante. Questo dispositivo permette infatti di poter disporre di tutte le principali funzionalità degli smart speaker di Amazon. Pecca solamente un po’ dal punto di vista dell’audio, visto che non dispone di speaker particolarmente raffinati e potenti.

In ogni caso va più che bene per ascoltare della buona musica, magari con Amazon Music, Spotify e TuneIn, e soprattutto per offrire alle persone la possibilità di poter testare tutte le possibilità di impiego dell’assistente vocale di Amazon. Gli utenti, grazie a dei semplici comandi vocali, potranno gestire la riproduzione della musica, ottenere informazioni, creare liste di cose da fare e tanto altro ancora. Addirittura, è possibile pure controllare i dispositivi smart presenti in casa. Grazie alle Skill, vere e proprie mini app creare da terze parti, gli utenti potranno aggiungere molteplici funzionalità ad Alexa per poter svolgere molte più attività.

Per installare in casa Amazon Echo Dot basta collegare il dispositivo alla presa elettrica, disporre di una rete WiFi e configurarlo con l’app Alexa. Visto l’importante sconto di Amazon, il suggerimento per gli interessati è quello di approfittarne il prima possibile. Il prezzo canonico è di 59,99 euro.

Contestualmente, Amazon ha deciso pure di scontare Echo Input, un piccolo dispositivo che rende smart ogni speaker presente in casa. Piena compatibilità sempre con Alexa. Prezzo di 19,99 euro al posto di 39,99 euro.