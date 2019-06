Play Store bianco e minimal con Material Theme

Marco Locatelli,

Addio verde, benvenuto bianco. Più o meno così è l’aggiornamento di Google Play Store, che con un aggiornamento abbraccia definitivamente il Material Design e cambia interfaccia utente.

Oltre al cambio cromatico, lo store del robottino verde si aggiorna quindi anche nel suo layout spostando alcune schede ma senza stravolgere in maniera sostanziale la griglia. Già in tempi non sospetti – precisamente ad aprile – i ragazzi di 9to5google scavando all’interno del codice di programma alla versione 14.5.52 trovarono indizi sull’introduzione del Material Theme.

Una soluzione che prima o poi andrà a toccare tutti i servizi del grande ecosistema Google, come già accaduto alla barra di ricerca di Google, Drive, Google Maps, G Suite, Traduttore e tanti altri.

Il nuovo Play Store risulta visibile solamente con la versione 15.1.24 dell’applicazione, al momento però non è ancora in fase di roll out ma può ovviamente essere installata scaricando il file APK attraverso il solito APK Mirror.

In linea generale, dal punto di vista funzionale, cambia davvero poco con il rinnovo estetico ad eccezione dell’assenza della sezione Musica nel menu, che tra l’altro viene spostato nella parte bassa dello schermo (prima era in alto). Musica non compare del tutto ma viene integrata all’interno della menu a tendina laterale. Una scelta ovviamente dettata dalla volontà di bigG di spingere su altre opzioni di streaming musicale come il nuovo YouTube Music, arrivato in Italia nel giugno 2018.

In generale tutto l’aspetto dello store diventa più minimal, quasi total white, e con decisamente meno orpelli che vanno a “sporcare” la grafica. Ad esempio, gli spazi che separavano i vari caroselli e gli elenchi delle applicazioni sono stati cancellati per offrire un impatto maggiormente pulito. Una volta installata l’app con il file APK, è necessario svuotare la cache altrimenti l’aggiornamento non avrà buon esito.