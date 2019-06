Google ti dice dove vedere film e serie tv cercati

Marco Locatelli,

Lo scorso anno Google Play Store introdusse la possibilità di sapere quali servizi di streaming online hanno all’interno del loro database una serie tv o un film cercati all’interno dello store del robottino verde. Una funzione che nei mesi scorsi è apparsa anche sul motore di ricerca Google e che in queste ore sta arrivando in molti paesi nel mondo, tra cui l’Italia.

Volevi acquistare un film su Play Movies o guardarlo su Netflix? Con questa funzione sarà possibile conoscere tutte (più o meno) le piattaforme dove è possibile acquistare, noleggiare e vedere un film o una serie tv. Prima lo si poteva sapere da Play Store – non in Italia-, ora anche da Google Search.

Come funziona? Basta semplicemente scrivere il titolo di un film all’interno della finestra di ricerca Google , scrollando i risultati si arriva alla voce “disponibile su” dove vengono mostrate tutte le piattaforme che distribuiscono il film cercato, con tanto di costo per acquisto del singolo contenuto o dicitura “abbonamento”, come nel caso di film o serie disponibili su Netflix.

Tra i vari servizi di video streaming on demand ci sono, oltre ovviamente a Play Movies, anche YouTube, Netflix e servizi locali che variano ovviamente da una nazione all’altra (ad esempio, in India c’è Hotstar).

Nel frattempo, con un aggiornamento di pochissimi giorni fa Google Play Store è passato dal tradizionale verde ad un bianco minimal e in stile Material Design. In generale tutto l’aspetto dello store diventa più minimal, quasi total white, e con decisamente meno orpelli che vanno a “sporcare” la grafica. Il nuovo Play Store risulta visibile solamente con la versione 15.1.24 dell’applicazione, al momento però non è ancora in fase di roll out ma può ovviamente essere installata scaricando il file APK attraverso il solito APK Mirror.