Satispay si racconta a Money2020 Europe

Satispay, l’app italiana che ha saputo reinventare i pagamenti attraverso smartphone, continua a mietere successi anche a livello internazionale. Proprio per questo, Alberto Dalmasso, Co-founder e CEO della società andrà a raccontare la storia di Satispay a Money2020 Europe, il più importante evento in Europa dedicato alla tecnologia e ai servizi finanziari che si svolgerà ad Amsterdam dal 3 al 5 giugno 2019, ed a Future of Fintech (CB Insight Event), la conferenza che riunisce aziende fintech, istituzioni finanziarie e investitori internazionali che si terrà dall’11 al 13 giugno a New York.

Più nello specifico, l’azienda italiana che sta rivoluzionando il settore dei pagamenti salirà sul palco di Money 2020 il 5 giugno, in occasione del panel “Lifestyle banking: how to define and delight your target audience“, per raccontare il suo modello innovativo, autonomo e indipendente: una soluzione che ha già conquistato una community di oltre 650 mila utilizzatori attivi e più di 80.000 esercizi commerciali, che adottando Satispay come sistema di pagamento, ne hanno riconosciuto gli importanti benefici in termini di tempo, costi e valore aggiunto. Focus dell’intervento del CEO di Satispay sarà l’evoluzione e la diversificazione del proprio modello da strumento di pagamento a a piattaforma di servizi per gli utenti e marketing per i merchant, attraverso la quale gli esercenti possono definire azioni di comunicazione e promozione molto mirate, come il Cashback, finalizzate a fidelizzare la clientela o ad attrarre nuovi clienti.

Il 12 giugno sarà la volta del talk, nella sessione “Future Unicorn Presentations”, al Future of Fintech di New York, la conferenza internazionale organizzata da CB Insight, che nel 2018 ha inserito Satispay, unica società italiana, nella lista “Fintech 250” che raccoglie a livello mondiale le aziende con le migliori prospettive di crescita impegnate nello sviluppo di una tecnologia finanziaria innovativa. Un momento importante per raccontare l’evoluzione e il successo di un modello, diventato punto di riferimento in Italia e pronto allo sbarco all’estero. Obiettivo: la leadership europea.

Alberto Dalmasso, CEO Satispay, ha dichiarato

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sviluppare un modello che cambiasse radicalmente la gestione del denaro per tutti, semplificandola. Poter raccontare la storia e l’evoluzione del nostro modello di business in due eventi di riferimento del settore quali Money2020 e Future of Fintech, ha per noi un significato molto importante perché non solo conferma il grado di innovazione del nostro modello, ma anche la bontà della strategia attuata che ci ha visto focalizzati fino ad oggi nello sviluppo del mercato italiano per provarne concretamente la validità e quindi l’esportabilità. L’Europa è pronta a virare verso i pagamenti elettronici via mobile e la partecipazione all’evento di New York dimostra che anche da oltre oceano si guarda con interesse al cambiamento in atto nel vecchio continente.