Smartphone con batteria removibile: i migliori

Filippo Vendrame,

Smartphone con batteria removibile? Ci sono ancora anche se trattasi di una specie in via di estinzione. Oggi, tutti i nuovi device sono stati progettati per essere un blocco unico per ridurre al minimo gli ingombri. Questo lavoro di ingegnerizzazione molto sofisticato ha dato dei risultati molto validi sul fonte del design e degli ingombri. Gli smartphone, oggi, dispongono di una qualità costruttiva davvero elevatissima anche nei modelli non certo di fascia premium.

Inoltre, è stato possibile ampliare i display a livelli prima impensabili, senza che questo vada a pregiudicare troppo dimensioni complessive e peso. Questo lavoro, però, ha portato anche ad alcuni svantaggi e cioè all’impossibilità di poter aprire la scocca dello smartphone per accedere al vano batteria. Per molti, sino a poco tempo fa, la possibilità di poter cambiare la batteria era una possibilità molto utile. Visto che i device mobile non spiccano per lunghe autonomia d’uso, avere una seconda batteria carica sotto mano era molto comodo. Oggi, i moderni smartphone non permettono questa possibile.

Per chi non ne può fare a meno, fortunatamente esistono in commercio ancora alcuni smartphone di vecchia generazione che possiedono questa caratteristica.

I migliori smartphone con batteria removibile

Come scegliere (↑)

Scegliere non è propriamente facile visto che è necessario puntare su modelli tendenzialmente vecchi o caratterizzati da specifiche tecniche davvero di fascia bassa. Una linea da seguire può essere quella di puntare sugli ex top di gamma. Anche se non più recenti, sono comunque in grado ancora oggi di garantire prestazioni più che decenti. Se invece, l’obiettivo è un telefono di backup, allora gli entry level di fascia ultra bassa possono andare più che bene visto che dovranno assolvere a compiti come telefonare e poco di più.

Samsung Galaxy Note 4 (↑)

Il Samsung Galaxy Note 4 può ancora oggi dare diverse soddisfazioni agli utenti. Dispone pur sempre di un display Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione 1440 x 2560 pixel. Processore Exynos, 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile. Come tutti i prodotti della serie Note, è presente la S-Pen per poter interagire sul display per prendere appunti e disegnare.

Pro : pennino, schermo, hardware

: pennino, schermo, hardware Contro: non più aggiornato

Discreto anche il comportato fotografico con una fotocamera posteriore da 16 MP. Un prodotto non recentissimo ma ancora valido per effettuare molte operazioni. Oggi si può trovare tra i 300 e i 500 euro. (Scopri le offerte di Amazon)

LG G5 (↑)

LG G5 è un ex top di gamma con batteria removibile ancora in grado di garantire discrete prestazioni. La scheda tecnica è ancora oggi più che interessante con un display da 5,3 pollici QHD, processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM e memoria di storage espandibile attraverso microSD. Buono anche il comparto fotografico grazie ad una cam posteriore da 16 MP.

Pro : prezzo, hardware

: prezzo, hardware Contro: non più aggiornato

Un prodotto del 2016 che può essere ancora utilizzato senza problemi. Oggi si può trovare a molto meno di 200 euro. (Trova le proposte di Amazon)

Samsung Galaxy S5 (↑)

Ultimo top di gamma Samsung della serie Galaxy S ad avere la batteria removibile. Il Samsung Galaxy S5, sebbene sia del 2014, dispone di un hardware più che valido per funzionare decentemente ancora oggi. Il display è un Super AMOLED da 5,1 pollici con risoluzione 1920 x 1080. Lo storage non è molto, appena 16 GB, ma può essere ampliato attraverso le classiche memorie microSD.

Pro : hardware, prezzo

: hardware, prezzo Contro: non più aggiornato

Buona anche la fotocamera posteriore da 16 MP. Supporto al 4G. Batteria da 2.800 mAh che può garantire una buona autonomia. Si può trovare sul mercato a circa 200 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)

Nokia 1 (↑)

Nokia 1 è uno smartphone Androd entry level di fascia bassa che offre ancora la possibilità di rimuovere la batteria. Le sue specifiche tecniche sono davvero molto limitate: display da 4,5 pollici con risoluzione da 854 x 480 pixel, 8 GB di storage e fotocamera posteriore da 5MP.

Pro : prezzo molto basso

: prezzo molto basso Contro: prestazioni scarse

Un device con cui telefonare o poco più ma che offre una possibilità oggi non più esistente su molti costosissimi top di gamma. Prezzo di 89,99 euro. (Compra su Amazon)

La scelta della redazione (↑)

Scegliere non è facilissimo visto che si parla di smartphone non più recenti. Sicuramente molto dipende da quello che si cerca. Tuttavia, non si può non valutare molto positivamente il Samsung Galaxy Note 4 soprattutto per via del suo display di dimensioni generose e per la presenza del pennino S-Pen. Hardware ancora valido e buono strumento anche per i professionisti. Oggi non viene più aggiornato ma gli smanettoni possono trovare anche ROM di terze parti in grado di garantire migliori prestazioni.

Un prodotto su cui si può ancora puntare se si vuole la batteria removibile e prestazioni ancora più che decenti.