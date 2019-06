TIM, le offerte speciali di giugno

Filippo Vendrame,

TIM continua a proporre le sue tariffe operator attack e winback anche in questo mese di giugno. Trattasi di speciali offerte pensate per avvicinare i clienti degli altri operatori o i suoi ex clienti. L’obiettivo è di convincerli ad acquistare una nuova SIM ed ad effettuare portabilità del loro numero.

A giugno 2019, sono attivabili, ma solo da specifici utenti, le seguenti tariffe: TIM 7 Extra Go New, TIM 4 Win, TIM Special e Special x Te e Special Top. Entrando nei dettagli, TIM 7 Extra Go New propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet al costo di 7 euro al mese. Per chi proviene da un qualsiasi operatore virtuale ad esclusione di Ho. Mobile e Kena Mobile.

TIM Special x Te, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. Attivabile da chi proviene da Iliad, Ho Mobile e da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile. TIM 4 Win propone chiamate illimitate e 3 GB di traffico a 9 euro al mese. Tariffa attivabile da tutti coloro che acquistano una nuova SIM ma senza obbligo di portabilità.

TIM Special Top offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet al costo di 19,99 euro al mese. Attivabile da chiunque effettui la portabilità.

Infine, TIM Special offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB a 19,99 euro al mese. Attivabile da chiunque effettuerà la portabilità.

La SIM prevede un costo di 10 euro ed è obbligatoria una prima ricarica di importo variabile. Previsto, inoltre, un costo di attivazione pari a 12 euro per TIM 4 Win, 7 Extra Go New e Special x Te e 6,99 euro per TIM Special e Special Top.