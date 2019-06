OnePlus 7 disponibile da oggi in Italia

Luca Colantuoni,

A distanza di circa due settimane dal top di gamma arriva in Italia anche il più economico OnePlus 7. Questo modello è in pratica un aggiornamento del precedente OnePlus 6T, dal quale eredita il design e alcune caratteristiche hardware, come lo schermo da 6,41 pollici. Due le versioni disponibili, entrambe con la colorazione Mirror Gray.

Il OnePlus 7 possiede una cover in vetro e un display Optic AMOLED con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nella parte superiore c’è il notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel (sensore Sony IMX471 e obiettivo con apertura f/2.0). La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria flash UFS 3.0. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e un sensore da 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/1.7 e f/2.4

Oltre alla stabilizzazione ottica ed elettronica ci sono l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF), il flash dual LED e varie funzionalità avanzate, tra cui il rilevamento automatico della scena, la modalità Ritratto, la modalità notturna (Nightscape 2.0) e il super slow motion a 1080p/240fps. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB 3-1 Type-C e gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Assente il jack audio da 3,5 millimetri.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). La batteria da 3.700 mAh supporta la tecnologia di ricarica Fast Charge (20 watt). Il sistema operativo è OxygenOS 9.5 basato su Android 9 Pie. I prezzi sono 559,00 euro (6GB+128GB) e 609,00 euro (8GB+256GB).