Tablet con tastiera: i migliori sul mercato

Tablet pc con tastiera, non solo esistono ma permettono di garantire agli utenti un’esperienza d’uso completa che può sfociare anche in un utilizzo professionale per effettuare alcune operazioni lavorative. Ci sono tablet pc che nascono per essere utilizzati in abbinamento con la tastiera, altri, invece, che possono sfruttare questo accessorio per garantire un qualcosa di più agli utenti.

Per approfondire meglio il tema dei tablet pc con tastiera va inizialmente esplicitato che soluzioni simili ci sono sia con Windows 10 che con Android e iOS anche se ci sono alcuni importanti distinguo da fare.

Tablet con tastiera: scelta, modelli e prezzi

Quando si parla di tablet pc Windows bisogna stare attenti in quanto non si parla di prodotti analoghi a quelli Android o iOS. Trattasi, infatti, di soluzioni 2-in-1, cioè di veri e proprio mini notebook con schermo touch con la tastiera scollegabile. Prodotti, quindi, più simili ad un computer classico che a dei tabet pc ottimizzati espressamente per l’utilizzo con le dita. Tuttavia, in ambito lavorativo sono soluzioni molto potenti e utili grazie alla loro flessibilità ed alla possibilità di eseguire le più comuni app Windows.

Anche i tablet pc Android o iOS possono essere usati in ambito lavorativo ma con i dovuti distinguo dovuti essenzialmente alle limitazioni dei loro sistemi operativi. Le soluzioni Google e Apple, quindi, sono ottime per l’intrattenimento e per alcune precise attività ma non offrono il livello di Windows per quanto riguarda la produttività.

Trattasi di elementi da avere ben presenti quando si deve fare una scelta. Ovviamente, poi è una questione di budget.

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go è il più piccolo dei prodotti della gamma Surface della casa di Redmond. Un prodotto molto interessante, pensato soprattutto per chi cerca un dispositivo molto comodo da portare in giro e che offre la versatilità di Windows. Le specifiche mettono in mostra un display da 10 pollici con risoluzione 1800 x 1200. Il modello più interessante è sicuramente quello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Pro : portabilità, Windows, qualità costruttiva

: portabilità, Windows, qualità costruttiva Contro: hardware non molto potente

In abbinamento con la Type Cover diventa un vero e proprio mini notebook. Prezzo di 619 euro più Type Cover. (Scopri gli sconti su Amazon)

Microsoft Surface Pro 6

Una delle punte di diamante della serie Surface è un 2-in-1 che può essere usato come tablet pc o come notebook grazie alla Type Cover staccabile. Un prodotto che per prestazioni può essere tranquillamente un comodo sostituto di un canonico notebook con in più il vantaggio delle dimensioni. Dal punto di vista delle specifiche, dispone di un display PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione 2736 x 1824 pixel (267 PPI) e aspect ratio da 3:2.

Pro : potenza hardware, Windows, qualità costruttiva

: potenza hardware, Windows, qualità costruttiva Contro: prezzo alto

Prestazioni al massimo grazie ai processori Intel Core di ottava generazione. Disponibile in diversi tagli di RAM e SSD. Prezzi a partire da 1.069 euro a cui si deve sommare la Type Cover. (Acquista con le offerte di Amazon)

Samsung Galaxy Tab S4

Un buon tablet pc Android che è in grado di offrire un qualcosa in più grazie alla presenza della tastiera che, però, deve essere acquistata come optional. C’è il modello offerto direttamente dalla casa coreana ma esistono anche soluzioni di terze parti altrettanto valide.

Questo tablet pc Android offre un display Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel). Nessun problema nemmeno sul fronte delle prestazioni grazie alla presenza del processore Octa Core con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile. Altro valore aggiunto il pennino S-Pen con cui è possibile interagire a schermo per disegnare e prendere appunti. Fotocamera posteriore da 13 MP e fotocamera anteriore da 8 MP.

Pro : pennino S-Pen, flessibilità Android

: pennino S-Pen, flessibilità Android Contro: ottimizzazione Android nel mondo tablet

Batteria di 7300 mAh con ricarica rapida. Disponibile anche in versione LTE. Prezzi a partire da 729,90 euro. (Trova le promozioni su Amazon)

Apple iPad Pro (11 pollici)

Punta di diamante dei tablet pc Apple, l’iPad Pro è potenzialmente molto interessante sul fronte della produttività grazie al suo hardware performante e alla possibilità di utilizzare una tastiera che deve essere acquistata a parte. Il modello con display da 11 pollici con risoluzione 2.388×1.668 pixel è sicuramente il più bilanciato. Nessun problema sul fronte delle prestazioni grazie alla presenza del potente SoC A12X Bionic, associato al coprocessore di movimento M12 e al Neural Engine di Apple.

Pro : qualità costruttiva, potenza hardware

: qualità costruttiva, potenza hardware Contro: limitazioni sistema operativo

Disponibile con i tagli di memoria da 64, 128, 512 GB e 1 TB anche in versione LTE. Si parte da 899 euro a cui va aggiunta la tastiera. (Trova gli sconti su Amazon)

La scelta della redazione

Se l’obiettivo è avere un tablet pc in grado di offrire la massima flessibilità e quindi di poter essere utilizzato anche come piccolo PC, la linea Surface è sicuramente da preferirsi. Il Surface Pro 6 è forse un po’ costoso e quindi si può optare per il Surface Go se non si ha bisogno di una grande capacità di calcolo.

Se, invece, si cera un tablet pc puro con qualche possibilità in più, la scelta non può che ricadere sull’iPad Pro. Android, infatti, non ha mai brillato come sistema operativo per i dispositivi tablet.