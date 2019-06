Ultimate Ears lancia le Wonderboom 2

Antonino Caffo,

Ultimate Ears ha di recente rinnovato la sua gamma di speaker wireless Bluetooth impermeabili e portatili, con i nuovi Wonderboom 2. Particolarità dei modelli è nuova modalità Outdoor Boost, unita alla durata della batteria di 13 ore, al grado di protezione IP67, all funzione Double Up (per connettere fino a due unità) e alla costruzione con tessuto bicolore.

Andando nel tecnico, i Wonderboom 2 hanno la certificazione IP67 per l’impermeabilità, una vita con una singola carica che migliora del 30% il modello precedente e la possibilità che il suono in uscita si adatti al livello di rumore ambientale, così da aumentare o diminuire in automatico, all’occorrenza.

Wonderboom 2 è disponibile in cinque varianti, tutte in bicolore: Deep Space Black (Nero), Crushed Ice (Grigio), Radical Red (Rosso), Bermuda Blue (Blu) e Just Peach (Rosa) al prezzo suggerito di 99 euro nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di Ultimate Ears. Ecco cosa ha detto Charlotte Johs, direttore generale di Ultimate Ears, in vista della presentazione ufficiale:

I nostri clienti amano gli speaker Wonderboom in quanto rappresentano il perfetto connubio tra tecnologia, innovazione e design. Con Wonderboom 2 abbiamo migliorato le prestazioni della prima versione, rendendolo oggi ancora più performante. Oltre ad aver perfezionato il suono a 360° rendendolo ancora più bilanciato, abbiamo implementato la resistenza del prodotto senza comprometterne l’inconfondibile stile.

Esteticamente le differenze con il primo Wonderboom sono davvero poche. Alla fine quella più evidente si scorge nella parte inferiore del dispositivo, dove è presente il pulsante per la modalità Boost, che attiva un equalizzatore audio preimpostato, progettato specificamente per l’uso all’aperto, con bassi più potenti e profondi. Il fatto che Wonderboom 2 sia un aggiornamento leggero del primo è un buon compromesso. La versione originale era un altoparlante Bluetooth di valore e dal rapporto qualità-prezzo interessante. Mantenendo tali elementi, con migliorie utili, rende l’oggetto ancora particolarmente consigliato per l’estate.