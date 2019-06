Ikea, linea di prodotti per videogiocatori

Marco Locatelli,

Ikea stringe una partnership con UNYQ – azienda specializzata in accessori in ambito medico – per realizzare una nuova linea di prodotti dedicati all’eSport e all’accessibilità nel gaming.

UNYQ progetta e vende accessori per l’accessibilità, sfruttando la tecnologia della stampa 3D per creare protesi personalizzate, ad esempio, per aiutare persone che soffrono di problemi posturali e di movimento. UNYQ ha sviluppato un metodo di scansione del corpo umano per fare in modo che questi supporti si adattino perfettamente in base all’esigenza del cliente.

Per la sua nuova serie di prodotti dedicati al gaming, denominata UPPKOPPLA, Ikea si è proprio ispirata ai lavori di UNYQ. I prototipi sono stati presentati durante la conferenza annuale dedicata al design in Svezia, insieme ad un’app che misura le informazioni biometriche.

Tra i prodotti – non ancora acquistabili in quanto si tratta di prototipi – ci son supporti per la tastiera che aiutano la digitazione, mouse bungee, un supporto per il polso che, durante l’utilizzo del mouse, aiuta a stabilizzare la posizione del braccio e previene l’affaticamento.

Prodotti di questo tipo vengono solitamente venduti ai pro gamer, ma Ikea ha intenzione di espandere l’offerta ad una più ampia gamma di clienti, inclusi i videogiocatori con problemi di mobilità.

In realtà colpisce quanto sia inesplorata questa parte dell’industria del gaming – spiega Tommy Ingermarsson, fondatore e CEO di Area Academy – L’attenzione è sempre stata sull’hardware, e tutto il resto è stato ignorato

Non si tratta della prima volta che Ikea lavora a prodotti dedicati a chi ha problemi di mobilità: in passato la società ha offerto componenti aggiuntivi stampabili per i propri mobili e che permettevano di migliorare l’accessibilità, come maniglie e sollevatori più facili da afferrare per sollevare i divani.

I nuovi prodotti della linea UPPKOPPLA non sono disponibili in negozio, ma saranno venduti esclusivamente tramite un’app sviluppata ad hoc da Ikea e UNYQ. Oltre a questa app, Ikea sta lavorando allo sviluppo di una nuova applicazione che permetterà di acquistare online i mobili direttamente dallo smartphone.